Otkrivamo nove detalje zločina u Sarajevu: Nerminu usmrtili s više predmeta, glava joj smrskana!

Nermina Ravlić, kako smo jutros objavili, brutalno je ubijena prije nekoliko dana na Pofalićima.

Njeno tijelo bukvalno je izmasakrirano.

Za ubistvo nesretne žene na izrazito okrutan način, sumnjiče se njen suprug Goran Ravlić i njegova majka Ledžiba Ravlić.

"Avaz" otkriva nove detalje ovog stravičnog zločina koji je potresao BiH ali i region.

Saznajemo da je žena ubijena sa više predmeta, a u samom činu ovog stravičnog zločina učestvovala je i njena svekrva, koja je podjednako kao i njen sin udarala žrtvu sve dok je nisu ubili

Tijelo je bilo neprepoznatljivo, a glava smrskana. No, da bi sakrili tragove ubistva, prije svega Ledžiba, davala je manipulirajuće izjave istražiteljima. Ona je kazala da se njen sin želi ubiti i da ne zna gdje se nalazi, iako se on krio u drugom stanu u Sarajevu i za to vrijeme na društvenim mrežama objaljivao statuse i slike s Nerminom.

Saznajemo da je otkriven uz pomoć OSA-e, u stanu na Stupu u ulici Kurta Shorka.

Osim toga, jedan od predmeta, koji je korišten tokom ubistva, navodno još nije nađen.

Sutra u "Avazu" objavljujemo nove detalje ovog zločina.