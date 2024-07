Vlasti rade na spasu EPBiH: Rudnik Zenica će se zatvoriti u narednom periodu, isto čeka i ostale

- Ako pogledamo u vrijeme iza nas, FERK ima sam po sebi ulogu da predlaže usaglašavanje cijena električne energije, ali očito to nisu radili i došli smo u situaciju da imamo stanje kakvo imamo.

On je okrivio prethodnike da nisu ispoštovali zakon prema kojem FERK svake godine treba vršiti usklađivanje cijene električne energije te da su nepoštivanjem tog zakona doveli u pitanje opstanak energetskog sistema Bosne i Hercegovine.

Ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić rekao je kako i dalje tvrdi da ne možemo govoriti o povećanju cijena električne energije već da je riječ o usklađivanju i korekciji cijena koja se trebala uraditi u zadnjih 10-12 godina, ali da to nije učinjeno.

Cijena električne energije je bila najniža na Balkanu i šire i bila je enormno drugačija u odnosu na proizvodnu cijenu, što znači da je trpila samo jedna strana – Elektroprivreda BiH - rekao je Lakić u Danu uživo na N1.



Na konstataciju da će sada trpiti građani, kazao je kako ne misli tako.

- Mislim da su naši građani itekako svjesni šta znači električna energija u odnosu na druge resurse za koje su se cijene u zadnjih 12 godina povećavale, od komunalnih usluga do suluga operatera.

Slažem se da to je ste promjena, ali se ta promjena trebala dešavati svake godine posljednjih 10-12 godina. Zašto to nije rađeno, a zakonom je bilo predviđeno, to treba pitati osobe koje su bile u prethodnom periodu - naveo je Lakić.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić kazao je za N1 kako se usklađivanje i korekcija cijena desila i zbog povećanja troškova proizvodnje koji iz godine u godinu rastu.

Najteža proizvodnja

- Mi od regulatora možemo očekivati i da našu cijenu koriguje ako se naši troškovi budu smanjivali. Posljednje tarifiranje bilo je 2012. godine, neka manja korekcija 2015. godine. Svi smo svjesni ilaznih troškova od tada. Govorimo o čuvanju energetskog sistema BiH.

Elektroprivreda BiH ima najtežu proizvodnju je se 80 psoto oslanja na teromelektrane, Elektorprivreda HZHB se oslanja 100 posto na hidroelektrane, a EPRS 50:50 termo i hidro - kazao je on.

Generalni direktor EPBiH kazao je kako su Vladi FBiH kojom je tada rokovodio Fadil Novalić iz ove komapnije poslali akt 31.1.2023. gdje su upozorili da će poslovanje za tu godinu biti manje za 200 miliona KM, a gubitak oko 90 miliona KM.



- Mi kada smo došli uradili smo revidirani plan i procijenili da će gubitak biti 67 miliona i mi ćemo to objaviti kada bude vrijeme. O uzrocima ne mogu još govoriti jer je izvještaj još poslovna tajna dok ne prođe sjednica Odbora - naveo je Buljubašić.

Lakić i Buljubašić govorili su i o stanju u rudnicima, ali i energetskoj tranziciji te načinu kako planiraju da provedu sporazume. Naveli su kako je vrijeme za hrabre odluke.



Zbrinuti rudare

- Optimizacija rudnika mora da bude, ono što se čuvalo godinama pod tepihom, kao što je rudnik Zenica, to mora izaći u javnost i treba donijeti najhrabrije odluke za naredni period. Mislim da javnost ne zna da je Rudnik Zenica trebao da ode u stečaj ili bude zatvoren prije nekoliko godina iz mnogih tehnoloških razloga – vukao je EPBiH u minus, imao blizu 850 uposlenih radnika...

Možda javnost ne zna da je ova EPBiH zbirnula 199 radnika iz tog rudnika i platila 42 miliona KM iz svog budežta da bi započeli proces pravedne tranzicije. Želimo spasiti EPBiH i zbrinuti rudare. Nijedan rudar neće ostati bez posla. Rade se prekvalifikacije, pripremamo veliki projekat koji radimo sa WHO, tiče s pravedne tranzicije u rudnicima Zenica, Kreka i Banovići. Zbrinjavat ćemo radnike, vršiti prenamjenu zemljišta, napraviti druge sadržaje na tim zemljišitima i fotonaponske elektrane vjerovatno u rudniku Kreka.

Idemo prema tranziciji. Vjerovatno će se FBiH zadužiti, ali ćemo dobiti zanačajna grant sredstva i moramo krenuti jer više vremena nema inače će se ovi kolapsi od prošle sedmice dešavati sve češće. Nemojmo dozvoliti da se EPBiH privatizira i cijena bude duplo veća od ove. Apsolutno ne želim da razmišljam o tome, dajte da radimo na rješavanju problema koje smo zatekli - naveo je Lakić za N1.