Ismir Mirvić, većinski vlasnik FK Sarajevo osnovao firmu

Američki investitor bh. porijekla Ismir Mirvić, u javnosti poznat i kao većinski investitor u FK Sarajevo, osnovao je firmu u BiH pod nazivom 35G d.o.o. Sarajevo, saznaje Akta.ba.



Naime, na osnovu podataka u Aktinom registru firma je osnovana 9.1.2023. godine, a vlasničku strukturu čini Mirvić i njegova firma u Americi Apparel Brands International sa 50 posto učešća.

U ovom trenutku nije poznato čime će se ova novoosnovana firma baviti.

Da se dodatno poslovno aktivirao u našoj zemlji ide u prilog i to da je Mirvić preuzeo udio od 20 posto u vodećoj domaćoj zaštitarskoj agenciji, odnosno firmi Sec One i to preko svoje firme iz SAD-a.

Kako piše Akta.ba, švedska svjetska kompanija u oblasti zaštite sigurnosti i imovine napustila je prošle godine tržište Bosne i Hercegovine. Zaštitarska kompanija Securitas BH tada je prodata domaćim investitorima, a vlasnici su postali Edin Hukić i Mirsada Ćatić Šuvalija.

Prema novoj diobi kapitala, većinski vlasnik firme SEC One sa 60 posto udjela je Mirsad Ćatić, dok Edin Hukić i Mirsada Ćatić Šuvalija imaju pod 10 posto, a Apparel Brands International 20 posto.

Inače, Mirvićeva firma Apparel Brands International sa sjedištem u Washingtonu, prema dostupnim informacijama bavi se trgovinom opće robe i radi zadnje tri godine.