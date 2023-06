U sklopu projekta EU4AGRI otvoren Sajam domaćih proizvoda u Zenici

U sklopu projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, danas je na Trgu Alije Izetbegovića u Zenici otvoren "Sajam domaćih proizvoda“, a u prostoru Javnog preduzeća “Tržnica” promovirane nove rashladne vitrine i tezge za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Evropska unija spomenuti projekt finansira sa 20 miliona eura, a Grad Zenica je samo jedna od 12 lokalnih samouprava koje su dobile finansijsku podršku za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u sklopu ovog projekta, koji realiziraju te dijelom sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i Češka razvojna agencija.

- Ovaj projekt vrijedan je 360.000 KM, a ovog puta smo odabrali 'Tržnice,' odnosno u vezi je s poljoprivrdnom proizvodnjom. Na 'Tržnicama' je već pola novih stolova, a u unutrašnjem dijelu postavljene su nove rashladne vitrine. Nabavljeno je i 20 kućica za sajam poljoprivrednih proizvoda, koji će ove godine biti organiziran tri puta, i to besplatno za sve poljoprivredne proizvođače. Grad Zenica kontinuirano i sve više izdvaja sredstava za poticaje poljoprivrednicima u svim segmentima. Smatram da to treba, jer to je dodatni prihod mnogim građanima ovog grada - kazao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je napomenuo da je ovo velika donacija EU građanima tog grada.

EU je za opremanje “Tržnice” i nabavku kućica za poljoprivredne sajmove izdvojila više od 230.000 KM, a Grad Zenica 130.000 KM. JP “Tržnica” je krajnji korisnik ovoga projekta.

- Cilj ovog sajma je promocija projekta i podrška poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Zenica, kao i ostalim poljoprivrednim proizvođačima na nivou Zeničko-dobojskog kantona. Ovo je dobar primjer kako se lokalna zajednica treba brinuti o poljoprivrednim proizvođačima i da ih što više uveže sa samim potrošačima, kako bi na tržištu bili što konkurentniji - kazao je predsjednik Udruženja poljoprivrednika ZDK Emir Tutmić.

Otvaranju sajma prisustvovali su i premijerka ZDK Amra Mehmedić te resorni ministar poljoprivrede Vinko Marić, koji su istakli da Vlada ZDK također raznim poticajima podržava poljoprivredne proizvođače.