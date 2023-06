Carska vina Grgo Vasilj nagrađena u Londonu: Blatina i žilavka jedino je što ima samo Hercegovina

Na najvećem i najvažnijem svjetskom ocjenjivanju vina Decanter World Wine Awards u Londonu Carska Vina Grgo Vasilj osvojila su tri zlatne, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje.

Zlato su u Međugorje donijele Carska Žilavka Gregorius iz 2022. godine, Carska Blatina Premium iz 2021. godine i Carska vina David Cuvee iz 2019. godine. Carsko Vino Sophia Cuvee iz 2022. godine nagrađeno je srebrnom medaljom, a bronzanom medaljom nagrađene su Carska Blatina iz 2020. godine i Carska Vina David Cuvee iz 2020. godine.

Najveće takmičenje na svijetu

- To je nešto historijsko za nas, a kako za nas tako i za BiH i za Hercegovinu kao vinsku regiju. Ne možemo sakriti uzbuđenje i zadovoljstvo. Nećemo glumiti da nismo sretni, presretni smo. Poslali smo šest vina na ocjenjivanje na najveću scenu na svijetu, na Decanter i dobili smo tri zlata, srebro i dvije bronce. To je najveće takmičenje na svijetu i samo ući u taj krug ocjenjivanja je velika stvar i prestiž, sretni smo i radosni - kazao je Andrija Vasilj, koji uz oca Grgu vodi vinariju Carska vina Grgo Vasilj.

Iako su ponosni na ove nagrade Grgo i Andrija Vasilj nemaju puno vremena za slavlje, jer vino i vinogradi iziskuju stalan rad i brigu pa već rade na vinima koja će za godinu berbe imati 2023. godinu. Decanter je najveća nagrada koju su dobili za svoja vina i svoj rad, a sve nagrade koja su dobila vina iz njihovog podruma nemoguće je nabrojati. Historija nagrada za ovu porodicu seže daleko u prošlo stoljeće.

- Znam da je 1912. godine naša porodica dobila zlato za žilavku i blatinu. Od tada je prošlo više od sto godina, a ovime se bavimo blizu 200 godina i to je jedan kontinuitet, a kad se događaju ove nagrade onda je to potvrda da smo dobro radili. Posebno je ova zadnja nagrada došla u pravo vrijeme, možda na zalasku jedne generacije, sljedeća je već u proizvodnji, a dolazi i sedma generacija pa se to sve skupa lijepo uklopilo - govori Grgo Vasilj, a kad spominje smjenu generacija zanimljivo je napomenuti kako je Žilavka Gregorius koja je ime dobila po njemu dobila zlato, kao i David Cuvee koji je ime dobio po njegovom unuku, Andrijinom sinu.

Očekuju dobro grožđe

Od ove godine također očekuje dobro grožđe, što znači i dobro vino, koje se izvozi i u zemlje Europske unije, a tamošnji restorani i gosti sve više ga traže.

Planovi i ciljevi su, kaže Andrija, vrlo jednostavni, a to je svaki dan biti sve bolji i bolji kada je kvaliteta u pitanju, a kada govore o kvantiteti kažu da su kada su u pitanju kapitalna ulaganja dosegli svoj maksimum s 80 hiljada butelja vina i 22 hektra vinograda, ali ipak planiraju pored vinograda iz kojeg dolazi Gregorius - a koji je osvojio nevjerovatnih 96 bodova na Decanteru u visokoj kategoriji ocjenjivanja - saditi oko 5.000 loza.

- Ljudi su vrlo sretni i ugodno iznenađeni s blatinom i žilavkom, našim autohtonim sortama. Naravno, postoje tu i druge sorte, ali blatina i žilavka su naše autohtone sorte i dobro bi bilo da u budućnosti gradimo strategiju oko njih jer ih nitko drugi na svijetu nema nego mi. Naravno, treba prihvatiti i druge sorte koje mogu uspjeti i od kojih se može dobro vino napraviti, ali s blatinom i žilavkom nigdje u svijetu nemamo konkurenciju, to su dvije velike sorte od kojih se mogu dobiti fantastična vina - kaže Andrija Vasilj, a da je to tako potvrdio je i nedavni Decanter, najveće svjetsko takmičenje vina na kojem je sudjelovalo 18.250 vina iz 57 zemalja.

- Naša žilavka sto posto osvojila je 96 bodova, blatina iz 2021. godine s 95 do 97 posto sortnosti također je osvojila zlato kao i David koji u sebi ima 60 posto blatine i 40 posto Cabernet Sauvignona i tu je došla blatina do izražaja. Vino Sophia sa 60 posto žilavke i 40 posto sivog pinota osvojilo je srebro s visokih 93 boda, svaki vinar na svijetu je ponosan kad mu vino dobije toliko bodova na Decanteru - dodaje on.

Nedostaje nam vinograda

Iako se čini kako vinograda i vina ima puno, ovo je tek početak s obzirom šta se sve može napraviti i kako vinari gledaju na cijelu situaciju.

- Podaci Federalnog agromediteranskog zavoda Mostaru na čijem je čelu prof. dr. Marko Ivanković kažu kako BiH ima 3,6 hiljada hektara vinograda i proizvodi oko 19,5 miliona litara vina, a BiH troši 24 miliona litara vina. Znači u deficitu smo 4,5 miliona litara, a uz to izvezemo dva miliona pa smo u manjku oko šest miliona litara vina. Ovaj naš uspjeh za koji smatramo da je velik može biti poruka mladim ljudima da u vinarstvu ima perspektive da nam nedostaje vinograda i vina. Nama nedostaje šest miliona litara da zadovoljimo svoje domaće tržište. Trebamo se svi trgnuti i napraviti strategiju koja naravno uz sve druge kvalitetne sorte treba biti fokusirana na autohtone sorte blatinu i žilavku - kazao je za kraj Andrija Vasilj.