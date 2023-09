Zbog ekstremno visokih temperatura: Suša umanjila prinose kornišona za 50 posto

Ove godine zbog ekstremno visokih temperatura i suše koja je zahvatila parcele prinosi kornišona, kulture za kojom vapi zapadno tržište, kod većine poljoprivrednika smanjeni su i do 50 posto.

- Ko je imao vlastito zalijevanje, bunare, česme, izvore, kao što je slučaj kod našeg kooperanta Hazima Mešića, taj je imao natprosječni prinos. On je na parceli od 1,5 dunuma do sada ubrao i predao 10 tona, a berba još nije završena i on će na tako maloj površini imati zaradu oko 17.000 maraka. Malo je takve zarade, ali Mešić je sebi iskopao dva bunara iz kojih je sve vrijeme zalijevao parcelu zasijanu kronišonima - kaže inžinjer Avdić.

Zadovoljni prinosima

U Gračanki su do sada otkupili oko 900 tona kornišona. Većinu će izvesti na njemačko tržište u firmu Apimex, a manji dio isporučiti prerađivačima u BiH.