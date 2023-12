Lana Pudar postala brend ambasador "Raiffeisen banke"

- Kao što možete zamisliti nije lako na dnevnoj bazi. Za nas rad u "Raiffeisen banci" nije samo plaća, to je nešto više. Želimo osigurati najbolji kvalitet za naše klijente - rekao je, između ostalog, Šnabl.

Danas je ova kompanija predstavila i svog brend ambasadora - najbolju bh. plivačicu Lanu Pudar. Šnabl, Pudar i Damir Đedović iz Kluba vodenih sportova "Orka" danas su ozvaničili saradnju potpisivanjem sporazuma.

Kvalitetan partner

- Zaista mi mnogo znači ova saradnja, jer je ovo banka koja je na najvišem međunarodnom nivou. I to je ono što mi treba u karijeri, da me prati, da me podržava i jako mi je drago što imam kvalitetnog partnera - poručila je Pudar.

Naglasila je da će joj "Raiffeisen banka" sigurno mnogo značiti u narednom periodu kada je očekuje mnogo priprema i takmičenja.

- Naredni period je vrlo bitan, posebno što ulazimo u olimpijsku godinu. Prije Olimpijskih igara koje će biti krajem jula, imam i Svjetsko prvenstvo u februaru u Dohi i Evropsko u junu u Beogradu, tako da će biti mnogo i putovanja i takmičenja i zanimljivih saradnji - istaknula je Pudar.