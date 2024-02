Biznismen porijeklom iz BiH favorit za preuzimanje perjanica hrvatskog biznisa

Fortenova grupa iz Hrvatske počela je proces ispitivanja interesa za potencijalnu prodaju poslovnog područja poljoprivrede, piše Biznisinfo.

Najveća poslovna grupacija

Fortenova je bivši Agrokor, najveća poslovna grupacija u Hrvatskoj koju je sagradio Ivica Todorić, ali mu je kompanija oduzeta zbog ogromnih dugova.

Okosnica agrobiznisa ovog konglomerata su Belje, Vupik i PIK Vinkovci. Ranije je grupa prodala segmet smrznute hrane (Ledo i Frikom). U okviru grupacije posluju i kompanije kao što su Konzum, Mercator, Sarajevski kiseljak, Jamnica itd.



Također su pisali da je, uz Podravku, glavni favorit za ovu ogromnu akviziciju Marko Pipunić, vlasnik Žito grupe.

Pipunić se smatra najmoćnijim čovjekom u Slavoniji. On je rođen u Bosni i Hercegovini gdje je živio sve do rata i gdje se i počeo baviti biznisom, piše Biznisinfo.



Pipunić upravlja Žito grupom, pod čijim je kapom 36 većih i manjih firmi. Zbirni prihod im je, prema gruboj procjeni, veći od 600 miliona eura, a ukupno zapošljavaju više od 2.500 ljudi. Prema podacima Poslovne Hrvatske, najveća firma Žito lani je imala gotovo 400 miliona eura prihoda i više od 19 miliona eura zarade.



Utjecajni biznismen

Lakše bi bilo nabrojati šta Pipunić ne proizvodi nego čime se sve bavi. O njegovoj snazi dovoljno govori podatak da je trenutno vodeći proizvođač svinja, mlijeka, jaja, brašna, šećera, junadi, stočne hrane itd. u Hrvatskoj.

Pipunićeva grupacija bavi se i obnovljivim izvorima energije, a u Osijeku ima i nekoliko građevinskih poduhvata u stanogradnji, a prošle godine je na velika vrata ušao u zdravstveni biznis.

Pipunića mediji vole nazivati "kraljem žita“, "kraljem pršuta“ ili "najmoćnijim Slavoncem“.

Koliko je utjecajan, možda najbolje ilustrira zgoda otprije osam godina. Tada je Žito grupa velikom feštom u osječkom HNK-u slavila 25 godina postojanja. Proslavi je prisustvovao i sadašnji predsjednik države Zoran Milanović, a u tom trenutku premijer, koji je samo za tu priliku, ni manje ni više, helikopterom doletio iz Zagreba, pisao je ranije Tportal.

No Pipunić se uglavnom kloni medija i ne razbacuje se svojim bogatstvom. Za svoje radnike u centru Osijeka 2011. je otvorio wellness centar.

- Mogao sam kupiti Ferrari u kojem bih sam uživao, a ovako sam svojim radnicama poklonio centar u kojem će se moći osloboditi stresa i biti zadovoljniji - izjavio je tada.

U jednom od rijetkih intervjua za časopis Poduzetnik u martu 2015. objasnio je zašto izbjegava novinare.

- Nažalost, izgradili smo društvo u kojem se uspjeh susjeda gleda sa zavišću i negativnom konotacijom jer je sigurno sve to ukrao. Ne želim da novinari mojoj djeci stvaraju krivu sliku o meni, da je tata neki tajkun i slično, da je veći i sposobniji od drugih, a tata je samo čovjek koji želi biti uspješan u svom poslu - rekao je Pipunić.

Put započeo u Modriči

Svoj prvi značajniji kapital, barem prema njegovoj priči, stekao je još prije rata. Tada je živio u rodnoj Modriči. Kratko vrijeme radio je kao referent prodaje rezervnih dijelova, a onda je 1990. s puncem otvorio privatnu firmu koja se bavila trgovinom.



- U dvije godine napravili smo ogroman skok jer smo od minimalne plaće zarađivali ogroman novac. Tada je to bio neki drugi model, zatvoreno i kontrolirano tržište, bez tržišne ekonomije, što bi značilo "snađi se" - ispričao je Pipunić za časopis Poduzetnik.

Izbjegao u Hrvatsku

S porodicom je 1992. izbjegao u Osijek. Iste godine osnovao je Žito, firmu koja se bavila trgovinom ratarskim kulturama i repromaterijalom potrebnim za ratarsku proizvodnju.

Od tada je biznis samo rastao. Sa svim bivšim poljoprivrednim kombinatima, onima koji su sad u njegovom vlasništvu – Osijek, Valpovo i Orahovica – Pipunić je trgovao. Kad su došli u probleme, pomagao im je novčanim ili robnim pozajmicama. Zbog toga je prilikom privatizacije bio u povoljnijem položaju od konkurenata. Gotovo sve firme kupio je ili iz stečaja ili u predstečaju.

Prije tri godine Pipunić je održao predavanje studentima osječkog Fakulteta agrobiotehničkih nauka. Prvi milion sada bivših njemačkih maraka, rekao je, zaradio je s 29 godina.

– Novac je vrag. Akumulaciju ne trebaš trošiti na hedonizam, nego na loše godine – istaknuo je tad.

– Često sam se pitao kako to da sam baš ja uspio u poslu, a uzimajući u obzir to da sam vjernik, znam reći da mi je talent došao od boga i da me ta sila usmjerava u pravom smjeru. Kada bismo sve spustili na pragmatični život, rekao bih da je to intuicija i da svi mi imamo određene talente u sebi koji su nam predodređeni prema datumima rođenja i prema genetici – rekao je za časopis Poduzetnik.