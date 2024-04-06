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TREND RASTA

Montažne kuće iz BiH preplavile Evropu: Samo jedna firma lani izvezla gotovo 200 kuća

Što se tiče cijena takvih kuća na domaćem tržištu, one se kreću od 750 maraka za sivu fazu do 1.500 maraka za ključ u ruke

Montažne kuće. Fena

FENA

6.4.2024

U prošloj je godini nastavljen veliki trend rasta izvoza montažnih kuća iz Bosne i Hercegovine, izvozilo se u gotovo sve evropske zemlje, a samo jedna domaća firma lani je na tržište Evropske unije izvezla gotovo 200 kuća.

Koje su prednosti

Prednost montažnih kuća je u brzini gradnje, uštedi energije i cijenama, a kako kaže Milenko Stevanović, vlasnik "Steco centra" u Bijeljini, koji se bavi izgradnjom montažnih i drvenih kućica, estetika takvih kuća dovedena je do savršenstva.

U prošloj je godini samo Steco centar izvezao blizu 200 kuća.

- Izvozili smo u Nizozemsku, Švicarsku, Hrvatsku, Njemačku, Austriju, Sloveniju, Francusku, Australiju, Englesku i Španiju - kazao je Feni Stevanović, dodavši da su za domaće tržište lani napravili 15-ak kuća.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, vrijednost izvezenih montažnih kuća u prošloj je godini iznosila gotovo 36 miliona maraka.

Kako naglašavaju iz Komore, montažne kuće iz BiH izvozile su se u Hrvatsku, Njemačku, Švicarsku, Veliku Britaniju, Austriju, Nizozemsku, Španiju, Italiju, Sloveniju, Crnu Goru, Luksemburg, Srbiju, Francusku, Švedsku, Češku i Kosovo.

Zainteresiranost kupaca za montažne kuće sve je veća, a nedostatak radne snage na tržištu također utječe na odluke investitora da se odluče za kupovinu montažne kuće.

- Zainteresiranost je sve veća i kupci su uglavnom dobro informirani o montažnim kućama kada dođu kod nas na razgovore - kaže Stevanović.

Brzina gradnje i niže cijene

Što se tiče cijena takvih kuća na domaćem tržištu, one se kreću od 750 maraka za sivu fazu do 1.500 maraka za ključ u ruke, dok su cijene vani dosta veće, ali je i gradnja drugačija.

- Za završetak svih radova na gradilištu potrebno nam je od 5 do 21 dan ovisno od stupnja završenosti kuće koju ugovorimo s investitorom - govori Stevanović.

S druge strane, uvoz montažnih kuća u BiH daleko je manji pa je on lani iznosio 1.223.165 maraka.

# IZVOZ
# FIRME
# MONTAŽNE KUĆE
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