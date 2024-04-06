Montažne kuće iz BiH preplavile Evropu: Samo jedna firma lani izvezla gotovo 200 kuća

U prošloj je godini nastavljen veliki trend rasta izvoza montažnih kuća iz Bosne i Hercegovine, izvozilo se u gotovo sve evropske zemlje, a samo jedna domaća firma lani je na tržište Evropske unije izvezla gotovo 200 kuća.



Koje su prednosti

Prednost montažnih kuća je u brzini gradnje, uštedi energije i cijenama, a kako kaže Milenko Stevanović, vlasnik "Steco centra" u Bijeljini, koji se bavi izgradnjom montažnih i drvenih kućica, estetika takvih kuća dovedena je do savršenstva.

U prošloj je godini samo Steco centar izvezao blizu 200 kuća.

- Izvozili smo u Nizozemsku, Švicarsku, Hrvatsku, Njemačku, Austriju, Sloveniju, Francusku, Australiju, Englesku i Španiju - kazao je Feni Stevanović, dodavši da su za domaće tržište lani napravili 15-ak kuća.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, vrijednost izvezenih montažnih kuća u prošloj je godini iznosila gotovo 36 miliona maraka.

Kako naglašavaju iz Komore, montažne kuće iz BiH izvozile su se u Hrvatsku, Njemačku, Švicarsku, Veliku Britaniju, Austriju, Nizozemsku, Španiju, Italiju, Sloveniju, Crnu Goru, Luksemburg, Srbiju, Francusku, Švedsku, Češku i Kosovo.

Zainteresiranost kupaca za montažne kuće sve je veća, a nedostatak radne snage na tržištu također utječe na odluke investitora da se odluče za kupovinu montažne kuće.

- Zainteresiranost je sve veća i kupci su uglavnom dobro informirani o montažnim kućama kada dođu kod nas na razgovore - kaže Stevanović.

Brzina gradnje i niže cijene

Što se tiče cijena takvih kuća na domaćem tržištu, one se kreću od 750 maraka za sivu fazu do 1.500 maraka za ključ u ruke, dok su cijene vani dosta veće, ali je i gradnja drugačija.

- Za završetak svih radova na gradilištu potrebno nam je od 5 do 21 dan ovisno od stupnja završenosti kuće koju ugovorimo s investitorom - govori Stevanović.

S druge strane, uvoz montažnih kuća u BiH daleko je manji pa je on lani iznosio 1.223.165 maraka.