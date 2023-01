Uhapšen 50-godišnji pedofil iz Subotice: Više puta obljubio djevojčicu s poteškoćama u razvoju

Policija je uhapsila M. R. (50) iz Subotice zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba nad nemoćnom osobom.

- Sumnja se da je on tokom oktobra ove godine više puta obljubio četrnaestogodišnju djevojčicu. Po nalogu višeg tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu - naveli su za "Blic" u Policijskoj upravi u Subotici.

Prema nezvaničnim podacima, djevojčica pohađa Specijalnu školu za djecu s posebnim potrebama.

Navodno je njihovom upoznavanju prethodila prepiska, a njen nestanak prijavila je majka nakon čega je policija odmah pronašla dijete i uhapsila 50-godišnjaka.

Trenutno o ovom slučaju ni u jednoj ustanovi u Subotici nije moguće dobiti zvanične podatke i kako je djevojčica.

Prema Krivičnom zakonu, za obljubu nad nemoćnom osobom predviđena je kazna zatvora od pet do 15 godina.