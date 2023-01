Pronađeno tijelo u Savi, sumnja se na turskog državljanina

Timovi FUCZ-a i AFAD-a Mješoviti tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), sastavljen od pripadnika federalnih specijaliziranih jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom s potrebnom opremom, čamcima i bespilotnim letjelicama, zajedno s turskim AFAD-om nastavlja potragu za nestalim turskim državljanima za koje postoji indicija da su se krajem decembra prošle godine utopili u rijeci Savi, u mjestu Svilaj, nakon što se prevrnuo čamac na kome su se nalazili, javlja Anadolija.

Tim spasilaca danas je pronašao jedno tijelo na mjestu udaljenom pet do šest kilometara od lokacije gdje se prevrnuo čamac sa turskim državljanima.

Identifikacija nije gotova

Taner Bayindir, koordinator jedinice za spašavanje AFAD-a, za Anadoliju je kazao da su pronašli tijelo, ali da identifikacija nije završena, tako da još nije poznato da li je pronađeno tijelo muške osobe pripadalo jednom od pet nestalih turskih državljana.

- Pronašli smo tijelo muške osobe starosti od 20 do 30 godina, visine oko 180 centimetara. Policija nam je kazala da se u ponedjeljak ili utorak može očekivati da identitet osobe bude utvrđen. Mi nastavljamo dalje potragu na ovom terenu - kazao je Bayindir.

Potraga traje 22 dana

Istakao je da pripadnici Uprave za vanredne situacije u Turskoj (AFAD) na tom lokalitetu već 22 dana tragaju za nestalim turskim državljanima.

Koordinirana akcija pretraživanja rijeke Save i njenih obala, u koju se uključio i spasilački tim AFAD-a iz Turske, koji u potrazi koristi i sonar za podvodno pretraživanje, nastavlja se i narednih dana u skladu sa operativnim procedurama i stanjem na terenu.

Poslije izviđanja terena i prikupljenih informacija te snimanja iz zraka bespilotnom letjelicom šireg područja od mjesta nestanka, započelo se s vizuelnim pregledom iz čamaca i pretragom na širem toku rijeke Save.

Uključeno više timova

Potraga se odvijala uzvodno od mjesta nestanka do Brusnice Male u dužini od 18 kilometara. Pregledana je i desna obala Save, uzvodno od mjesta Skela, 14 kilometara u pravcu prema Bosanskom Brodu, tačnije do mjesta Brusnica Mala i nizvodno desnom stranom obale od mjesta Skela do Novog Grada u dužini od 10 kilometara.

U ovu potragu se uključio i tim za spašavanje na vodi i pod vodom Republičke uprave civilne zaštite RS, pripadnici Službe CZ Slavonski Brod, DIP CZ Osijek, DIP CZ Zagreb, pripadnici HGSS-a (timovi iz Slavonskog Broda i Požege), pripadnici policije, spasilački tim AFAD-a iz Republike Turkiye.

Potragu dodatno otežava postojanje minskih polja cijelom dužinom uz obalu rijeke Save u području na kome se odvija potraga (teritorij Bosne i Hercegovine), velika količina smeća i drveća koje plove rijekom, ali i visok vodostaj i smanjena vidljivost usljed zamućenosti rijeke Save.