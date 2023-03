Optuženi za ubistvo u Bileći poslao pismo iz KPZ-a Banja Luka: Tvrdi da je nezakonito u pritvoru

Miljan Vujović je, nakon ponovljenog postupka u Okružnom sudu u Banjoj Luci, 21. aprila prošle godine osuđen na 14 i po godina zatvora zbog ubistva Petra Bajčetića u septembru 2016. godine u Bileći, koje je izvršio s nepoznatom osobom, te organiziranja zločinačkog udruženja.



Usvojena žalba

Ranije je u istom sudu bio osuđen na 15 godina zatvora, a ovu presudu je, nakon žalbe odbrane koju zastupa advokat Rade Ćulibrk, ukinuo Vrhovni sud RS i vratio na ponovno suđenje, nakon čega mu je izrečena kazna od 14 i po godina.

Vujović, koji se nalazi u pritvoru, i njegov advokat Ćulibrk smatraju da je Vujović do donošenja druge presude bio nezakonito u pritvoru. Vujović se žalio zbog toga i Ministarstvu pravde RS, a ovo pismo iz KPZ-a Banja Luka, gdje je pritvoren, Vujović je poslao redakciji “Dnevnog avaza”.

- Odmah sam zatražio da se pusti iz pritvora i da se brani sa slobode, iz razloga što je prvostepena presuda ukinuta, a njemu je već istekao period predviđen za pritvor koji je predložio tužilac, a to je do donošenja prvostepene presude. Mi sad dolazimo u apsurdnu situaciju i pravni nonsens. Dakle, mom branjeniku se posebnim rješenjem zadržava pritvor i određuje da može trajati najduže dok ne protekne vrijeme izrečene kazne u prvostepenoj presudi, a ta presuda de jure ne postoji jer ju je Vrhovni sud ukinuo. Prema mom i mišljenju mog branjenika, on je bio nezakonito u pritvoru od 11. januara 2022. do 21. aprila 2022. godine, kad u ponovljenom postupku Okružni sud ponovo izriče kaznu zatvora, samo ovaj put od 14 i po godina - pojašnjava Ćulibrk.