Isa Džino pretučen pred očima svoje dvogodišnje kćerke: "Ne, neće ubiti babu"!

- Pratili su me, a u međuvremenu su mi isparali automobil. Trebali smo poći kući u osam sati, ja sam trebao uzeti kćerku, unijeti u auto i staviti u sjedalicu. Međutim, imao sam otprije dogovoren posao pa sam izašao da odnesem kameru i da se vratim po ženu i dijete. To je, mislim, sreća u nesreći, jer, da sam izašao s djetetom, bilo bi svašta, ne bi oni odustali, siguran sam - ispričao nam je Džino.

Udarci u glavu

Napadnut je u momentu kada je otključao auto. Iznenadili su ga pa u tom trenutku nije znao šta se dešava.

- Čim su me počeli udarati, izašla je žena s djetetom i povikala: “Ubiše Isu!” Dijete je počelo plakati i ponavljati: “Ne, ne, neće ubiti babu.” Branio sam se, nisam neki slabić, udarali su u glavu, u oči, najviše u glavu, oborili su me na zemlju nasred magistrale, tukli rukama i nogama. Vozači su nas obilazili, jedan je stao i snimao. Jedan napadač je počeo bježati, drugog sam držao za nogu, ali se ovaj vratio i opet me udario, pa sam pustio tog drugog. Sve ima snimljeno, kada sam pregledao snimak, vidio sam da me auto mogao pregaziti kada sam teturao - ispričao je Isa Džino užas kroz koji su prošli on i njegova porodica.

Iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona su u odgovoru za „Avaz“ potvrdili da su od PU Konjic zaprimili izvještaj protiv R. A. (41) i K. S. (38) zbog sumnje da su, kao saizvršioci, počinili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu Ise Džine, te da je predmet u fazi istrage.