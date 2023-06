Dr. Kemal Dizdarević svjedočio u slučaju "Dženan Memić": Odbio sam promijeniti nalaz

Kod potresa mozga mora biti gubitak svijesti, ako nema objektivnih dokaza, a kasnije pacijent prezentira totalnu amneziju, to budi sumnju u simulaciju, kazao je danas neurohirurg dr. Kemal Dizdarević, odgovarajući na pitanje članice Vijeća, sutkinje Amele Huskić u drugostepenom postupku koji se u Sudu BiH vodi protiv Zijada Mutapa i ostalih.



Dr. Kemal Dizdarević je danas istakao da je potres mozga neurohirurška problematika. On je, zajedno s doktoricom Sandrom Vegar-Zubović, 2016., sačinio izvještaj koji nije htjela potpisati tadašnja šefica Neurologije KCUS-a Jasminka Đelilović-Vranić.

Organska amnezija je posljedica potresa mozga

Dizdarević je kazao da je tražio da sasluša Alisu Mutap, ali mu to Đelilović-Vranić nije dozvolila, govoreći da je ona poznaje i da ju je liječila. Dizdarević je, također, naveo da je doktorica Đelilović-Vranić, nakon intervencije Tužilaštva, tražila od njega da promijeni nalaz, što je on odbio.

Naveo je da je glavna karakteristika organske amnezije gubitak svijesti te da je kod potresa mozga svaki CT uredan. Pojasnio je da se potres mozga može utvrditi na osnovu kliničkih kriterija te da, ako potres mozga nije zabilježen u medicinskoj dokumentaciji, vještak to ne može utvrditi naknadno.

Objasnio je da postoje osnovni kriteriji za dijagnosticiranje potresa mozga, a to su dezorijentacija, poremećaj balansa, teško prisjećanje poznatih informacija i poremećaj verbalnog učenja, te, najvažnije, postojanje organske amnezije.

Organska amnezija je, prema riječima dr. Dizdarevića, posljedica potresa mozga.

U vezi s Alisom Mutap, Dizdarević je kazao da u medicinskoj dokumentaciji ne postoje zabilježeni kriteriji koji ukazuju na potres mozga i da nijedan vještak naknadno ne može utvrditi je li bio potres mozga.

U izvještaju je naveo da, prema svim kriterijima, pacijentica nije imala potres mozga, nije imala gubitak svijesti i nije mogla imati organsku amneziju. Pojasnio je da postoji psihogena amnezija, potiskivanje događaja u nesvjesno, te da se tu ne radi o gubitku sjećanja, već potiskivanju u nesjećanje.

Advokatica Nina Kisić, koja, zajedno s advokatom Goranom Dragovićem, zastupa Zijada Mutapa i Alisu Mutap-Ramić, prezentirala je dr. Dizdareviću jedan ljekarski nalaz KUM-a KCUS-a, za koji je on kazao da ga do danas nije imao priliku vidjeti. U tom nalazu je navedeno da se pacijentica ne sjeća događaja ni dešavanja prije događaja.

Istog dana otpuštena na kućno liječenje

Dr. Dizdarević je kazao, također, da u ovom nalazu nema dijagnoze da se radi o potresu mozga. U pitanju je anamneza u kojoj pacijentica kaže da je boli glava i da je povraćala.

Dr. Dizdarević je kazao da bi svakako naveo ovaj nalaz u izvještaju, ali da on ne bi utjecao na zaključke. Također je kazao da, ako bi ovo zapisao, onda bi pacijentica svakako trebala ostati u bolnici. Poznato je da je Mutap istog dana otpuštena na kućno liječenje.

Odgovarajući na pitanje predsjedavajućeg Vijeća Staniše Gluhajića, Dizdarević je potvrdio da je u nalazu kazao da postoje elementi koji se susreću kod potresa mozga, ali nema ključnog elementa, a to je retrogradna amnezija. On je ukazao da nedostaje objektivizacija događaja, odnosno da je neko ko je objektivan ukazao da je Mutap gubila svijest. Dizdarević je pojasnio da samo magnet može utvrditi potres mozga, a to se u praksi kod nas uglavnom ne radi. Zbog težine događaja koji je povezan sa smrću, on smatra da je to trebalo uraditi.

Dženan bio okrenut prema napadaču

Danas je reproducirano i saslušanje sudskog vještaka dr. Hamze Žuje, koji je danas bio u sudnici zbog dodatnih pitanja. Žujo je, također, kazao da u slučaju Alise Mutap nije potvrđeno da je imala potres mozga, te da su povrede na glavi i tijelu bile lakše. Povrede su mogle nastati djelovanjem tupog mehaničkog oruđa, ali on nije mogao utvrditi kojeg.

Također je kazao da je Alisa mogla biti povrijeđena padom ili guranjem na tupo mehaničko oruđe.

Interesantno je bilo pitanje članice Vijeća, sutkinje Azre Miletić, koju je interesiralo u kakvom je položaju Dženan Memić bio u odnosu na napadača, a u vezi s povredama glave koje je zadobio. Žujo je odgovorio da je bio u stojećem, pognutom položaju i da su bili u položaju licem u lice, odnosno da je Dženan bio okrenut prema napadaču.