Ministar Mehanović za "Avaz": Imali smo informacije o dječaku koji je pucao, roditelji odbili da se smjesti u Odgojni centar

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović, rekao je za portal "Avaza" da je MUP imao još od ranije informacije o dječaku koji je jutros u Lukavcu upucao nastavnika engleskog jezika Nedima Osmanovića.

Predloženo da se smjesti u Odgojni centar TK

- Mi smo imali određene informacije, to je škola upoznala policijsku stanicu u Lukavcu, da je on negdje izjavljivao kako će naći oružje i da će se on osvetiti zato što je izbačen iz škole. Nakon toga je MUP obavio razgovore i o detaljima razgovora sa djetetom je upoznao nadležno tužilaštvo. Vi znate da se ovo dijete tretira kao maloljetnik u krivičnom postupku i Tužilaštvo je tažilo da se u daljnje aktivnosti uključi Centar za socijalni rad kao nadležna institucija. Centar je poduzeo određene aktivnosti i tražio od roditelja da se ovo dijete smjesti u Odgojni centar Tuzlanskog kantona međutim roditelji su to odbili. To su informacije kojima MUP raspolaže - rekao nam je Osmanović.

Ističe da ne raspolažu navodima da je nastavnik maltretirao učenika.

- MUP ne raspolaže informacijama da je nastavnik maltretirao dječaka. Ono što sam lično danas saznao iz razgovora sa roditeljima učenika koji pohađaju školu jeste da se radi o jednom od najboljih nastavnika.

Labilnog psihičkog stanja

Na pitanje gdje se dječak trenutno nalazi, rekao nam je da detaljnije informacije o tome jedino može dati Tužilaštvo TK.

- Detaljne informacije o tome gdje se dječak trenutno nalazi može vam dati Tužilaštvo TK. Ali sigurno ono što po zakonu sljeduje je da nakon razgovora sa djetetom nadležni ljekarski tim obavi određene konsultacije i procijeni psihičko stanje djeteta. Ono što se iz razgovora može zaključiti je da je dječak vrlo labilnog psihičkog stanja i neophodno je da se nadležni ljekari izjasne o njegovom psihičkom stanju - zaključio je ministar Osmanović.