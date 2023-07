Advokat Ifet Feraget za "Avaz" uoči odluke Apelacionog vijeća Suda BiH: Očekujem osuđujuću presudu

Pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine 21. jula planirano je izricanje presude Zijadu Mutapu i ostalim optuženima za prikrivanje dokaza u vezi sa stradanjem Dženana Memića u februaru 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži.



Zijad Mutap, Alisa Ramić (ranije Mutap), Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović optuženi su da su, u okviru organizirane kriminalne grupe, počinili krivična djela protuzakonito posredovanje, pomoć učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela, davanje lažnog iskaza i sprečavanje dokazivanja. Svi optuženi su u novembru 2022. oslobođeni krivice, a Apelaciono vijeće Suda BiH je u martu ove godine ukinulo prvostepenu presudu te naložilo ponovno suđenje.

Imali cilj

Advokat Ifet Feraget, koji zastupa porodicu Memić, u razgovoru za „Avaz“ kazao je da očekuje da će presuda ovoga puta biti osuđujuća.

- U svakom sudskom postupku jedna od stvari jeste neizvjesnost, tako da i ovaj predmet prati određena neizvjesnost, ali imajući u vidu da ja to radim već osmu godinu i da mi je poznat svaki detalj i sadržaj svakog dokaza, da je ovaj postupak iniciran mojom krivičnom prijavom još od 5. oktobra 2018. godine, da smo uspjeli da se zasnuje nadležnost, prije svega, Državnog suda, koji izvorno nije nadležan za ova krivična djela, ali zbog štetnih posljedica koje su nastupile po državu, uspjeli smo u tome. Nakon toga je usvojena žalba Tužilaštva, ukinuta je prvostepena presuda koju je donijelo Vijeće s Brankom Perićem na čelu, što sam ja odmah i najavio 24. novembra prošle godine. To je presuda koja je donesena uz bitne povrede, uz pogrešno utvrđeno činjenično stanje, pogrešnu primjenu materijalnog prava. I sada, konačno, imamo suđenje gdje u punoj mjeri poklanjamo vjeru u objektivnost, nezavisnost, stručnost i profesionalnost ovog sudskog vijeća. Moje očekivanje je da će to biti osuđujuća presuda, jer smatram da postoji dovoljno dokaza za to - navodi Feraget.

Advokat napominje da su ispoštovana sva načela pravičnog suđenja. Dodaje da sadržaj dokaza jasno upućuje da je u ovom predmetu postojala organizirana kriminalna grupa, da su djelovali zajedno, cilj je bio da se zataška nešto što se ne smije, a i ne može se zataškati.

- Očigledno je da su radili u panici i nepromišljeno. Najbolje o tome govori izjava Alise Mutap u razgovoru s dr. Abdulahom Kučukalićem: „Ne sjećam se, a svijesti sam došla tek pred KUM-om, nakon tri i po sata“, a što se nakon svjedočenja dr. Kemala Dizdarevića pokazalo kao nevjerodostojno. Imamo i saslušanje Alise Mutap od Hasana Dupovca pred njenim roditeljima, što ne bi napravio ni početnik policajac, a kamoli šef Odjela za saobraćajne istrage, pa insistiranje na saobraćajki, na oštećenju na vozilu koje ne postoji i povredama na Dženanu koje su evidentirane i koje su nakon obdukcije ukazivale da se ne radi o tome, pa izuzimanje snimaka, pa neizuzimanje odjeće od Alise Mutap i, u konačnici, brisanje određenih snimaka. Sve je to išlo ka jednom cilju, a to je da se događaj prikaže na način kako se nije desilo. Tako da su moja očekivanja da će to biti osuđujuća presuda - analizira advokat Feraget.