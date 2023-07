Mirela Bešlagić je žrtva muževe porodice: Deset godina trpim nasilje

Mirela Bešlagić iz naselja Hrasnica tvrdi da je žrtva desetogodišnjeg nasilja od svog svekra, svekrve i zaove. Ona, njen suprug i djeca žive zajedno s njima u istoj kući, sprat iznad, a, kako je izjavila za „Avaz“, s njegovom porodicom nemaju nikakvu komunikaciju.

Želi se odseliti

- Trpim nasilje od svekra, svekrve i zaove. Želim da sada svi saznaju da sam pretučena od njih u četvrtak navečer. Trpimo sve. Taj sprat smo uradili sebi, sve smo napravili, ali dolazi do tih provokacija, do nasilja, udaraju nas. Trpim sve, dijete mi je četiri puta operirano. Opet hoću sve fino, ali ovo je prešlo svaku granicu kad su me u četvrtak počeli udarati. Imam modrice - izjavila je Bešlagić za portal „Avaza“.

Istakla je da ona i njen suprug već dvije godine nemaju komunikaciju s njegovom porodicom.

- Odnos je nikakav. Oni ni s kim ne pričaju niti kontaktiraju - rekla je Bešlagić.

Dodala je da razmišljaju o selidbi iz Hrasnice te da traže novi stan.

- Govorila sam suprugu više puta „hajde da idemo“, on mi je govorio „bit će dobro“. Ovo je prešlo svaku granicu. Moja mama je dobila frakturu ispod oka. Sestra od mog supruga je nju gurnula. Na kamerama ima sve snimljeno ko je to uradio. Deset godina sam prijavljivala policiji sve. Uzmu izjavu i ništa. Policija gleda kako mene udara zaova i ne reagira. Dvojica policajaca, kad su bili prvi put kod nas, gledaju kako ona mene udara. Moj brat ih je upitao: „Šta stojiš, šta gledaš?“ Isto kao da je policija na njihovoj strani bila - ispričala je Bešlagić za „Avaz“.

Kazala nam je da je posljednji put napadnuta u četvrtak.

- Deset policajaca je bilo. To je bio horor film - dodala je.

Trpe uvrede

Bešlagić tvrdi da je u više navrata bila pretučena od muževe porodice, kao i da je trpjela brojne uvrede i provokacije, pa čak i prijetnje da će joj dijete umrijeti. Bešlagić s mužem ima dvoje djece uzrasta od šest i devet godina. Međutim, roditelji od njenog muža nemaju ni s unucima komunikaciju.

- Kada je moje dijete trebalo na operaciju u Tursku, ona je rekla da izađemo iz kuće. Bila sam prešla preko toga. Međutim, onda kada je rekla da će mi dijete umrijeti, zabranila sam djeci da pričaju s njom (svekrva, op. a.) - kazala je Bešlagić.

Dodala je da je bila kod ljekara te da je u četvrtak, kada se nemili događaj desio, hospitalizirana. Istakla je da ima dva hematoma na glavi, a na tijelu modrice. Nalaz od ljekara tvrdi da je ostavila u PS Ilidža, gdje je prijavila slučaj.

- Svekar me udario otpozadi, a svekrva sprijeda. Sva sam bila krvava - zaključila je Bešlagić.