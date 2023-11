Banjalučanka se ubila nakon verbalnog linča: Društvene mreže odnijele još jedan život

On dodaje da je produkt takvog stanja psihosocijalna otupljenost, ali i osjećaj anarhističke slobode u virtuelnom svijetu, u kojem je dozvoljeno sve, pa i da pogazimo lično i tuđe dostojanstvo.

Komentirajući novi slučaj samoubistva isprovociranog objavama i komentarima na društvenim mrežama, Vasić kaže da su mreže već odavno poligon za širenje raznih oblika destruktivnog ponašanja.

- Ono što zabrinjava je činjenica da, što je veća destrukcija, to je veća popularnost. Dozvolili smo da društvene mreže upravljaju našim životima, da osmišljavaju naše bitisanje u društvu i očito da je sve to otišlo predaleko onog momenta kad bilo ko, bez ikakve odgovornosti, u eter može da odašilje šta želi i kako želi, ne mareći za posljedice. Licemjerje, laž, mržnja, smicalice, podmetanja, klevete, ogovaranja, nažalost, postali su dio našeg svakodnevnog bitisanja, a na to smo kao pojedinci i kolektiv otupili. I u ovom slučaju, nažalost, govorimo o posljedicama, svršenom poslu. Ako emocije ostavimo po strani, moramo ozbiljno da se pozabavimo posebno mladim ljudima i da u njihov proces sazrijevanja i socijalizacije uključimo adekvatne stručnjake, jer imamo ozbiljan problem s pragom tolerancije bilo da je riječ o psihološkom ili socijalnom momentu - kaže Vasić.

Haotičan sistem

Dodaje da sve više ljudi na destrukciju odgovara autodestrukcijom ili isključivo destrukcijom, a potražiti stručnu pomoć u kriznim situacijama i dalje je tabu tema, pa probleme često rješavamo na najgori mogući način.

- Osjećaj za drugog čovjeka kao da ne postoji u savremenom društvu, jer ovo što jedni drugima radimo nije tipično ni za životinjski svijet. Moramo se ozbiljno pozabaviti uzrocima a ne da, što nam je svojstveno, sagledavamo posljedice i oplakujemo žrtve. Nažalost, nemamo adekvatno uređen medijski prostor u domenu društvenih mreža, te takva anarhija pojedincima dozvoljava potpunu slobodu. Ne postoje zakonske, ni bilo koje druge regulative koje mogu da urede haotičan sistem, pa moramo, a to je proces, djelovati sistemski u pravcu vaspitanja mlađih naraštaja školskog uzrasta - navodi Vasić.

Djeca u opasnosti

- Djeca su nam u velikoj opasnosti da budu izazivači, podstrekači ili u konačnici žrtve sličnih scenarija. Prisjetimo se slučaja u školi „Vladislav Ribnikar“, kad je dio mlađe populacije putem društvenih mreža pružao podršku masovnom ubici. Sjetimo se zločina u Gradačcu, kada su neki pružali pomoć ubici… Niko od njih nije procesuiran niti je potražio pomoć stručnog osoblja. Šta mi radimo!? - ističe Vasić.

Porodica žene želi saznati i ko joj je slao uvredljive poruke.