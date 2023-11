Kantonalni sud Sarajevo: Ubica Bećirović ugrozio i život djeteta, zatražen pritvor

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održana sjednica na kojoj je razmatran prijedlog Tužilaštva KS za određivanje pritvora Anelu Bećiroviću (34) koji je svirepo ubio nevjenčanu suprugu Emiru Maslan (31) u stanu na Alipašinom Polju.

Tužiteljica Aida Turić istakla je razloge zbog kojih je zatražen pritvor, te je izjavila da je riječ o naročitoj opasnosti da će eventualnim puštanjem na slobodu počiniti teško krivično djelo.

Istakla je da je riječ o osobi koja je ranije osuđivana za nasilje u porodici, te da jme krivično djelo počinio u vrijeme zaštitnih mjera koje su mu izrečene prošle godine, a u trajanju od 24 mjeseca. Također je kazala da je on pištolj ponio sa sobom, da se u stanu zaključao s djetetom i doveo u opasnost život djeteta.

Također je pred djetetom prijetio da će se ubiti. Pritvor je zatražen i zbog razloga uznemirenja javnosti.

Branilac Bećirovića, advokat Omar Mehmedbašić kazao je da će on govoriti u ime svog klijenta, jer je Bećirović u teškom psihičkom stanju. Istakao je da je Bećirović sve priznao, da nije manipulirao i da je predao pištolj.

- On je rekao (Bećirović op.a.) da je beskrajno volio ženu i dijete, a to nije bila moja izjava. On je htio da se ubije. Bećirović je rekao da se kaje i da mu je žao što nije uspio da sebe ubije. Kazao je da on nije kriminogena osoba i da nije mogao da živi bez porodice, te se odlučio na ovaj čin kao i da sebe ubije - rekao je Mehmedbašić.

Sutkinja Adisa Zahiragić odluku o pritvoru donijet će naknadno.