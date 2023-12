Potvrđena optužnica protiv Afganistanca: Učestvovao u otmici migranata i iznudi gotovo 50.000 KM

Kantonalni sud iz Bihaću potvrdio je optužnicu Tužilaštva USK protiv Fawada Zakhila iz Afganistana zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 289.stav 2. u vezi sa stavom 1. u sticaju s krivičnim djelom otmica iz člana 180. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi s članom 54. Krivičnog zakona Federacije BiH, navedeno je u saopćenju Tužilaštva USK.



Optuženom se stavlja na teret da je u sastavu grupe ljudi drugom ograničio slobodu kretanja s ciljem da njega ili nekog drugog prisili da to djelo učini čime je počinio navedena krivična djela.

Maskirani i naoružani

Predmetnom optužnicom optuženi je tačno neutvrđenog dana krajem avgusta 2023. godine zajedno i prema prethodnom dogovoru s najmanje osam lica presreo grupu migranata koji su se kretali kroz šumu od naselja Bugar kod Bihaća prema granici sa R Hrvatskom, kako bi došli do zemalja EU u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist svjestan i htijući to da djeluje u sastavu grupe većinom maskiranih ljudi uz upotrebu sile, koristeći pritom puške, pištolje, noževe i palice kojima su tukli oštećene tražili od istih da im predaju novac, mobilne telefone i druge vrijedne stvari pa su tako oštećenim H.M.,G.L., R.S., K.A., A.S., G.T. i R.R. oduzeli novac u iznosu od 3.000 eura te ih na tom istom mjestu zadržali 24 sata i cijelo vrijeme fizički zlostavljali.

Optuženi je zajedno s grupom od osam ljudi tražio od oštećenih da ostvare kontakt s članovima svoje porodice u inozemstvu te traže uplate novčanog iznosa kao uslov da ih puste na slobodu i da ih ne ubiju.

Plaćali članovi porodice

Članovi porodica oštećenih su i izvršili uplate putem različitih mobilnih platformi nakon čega je optuženi pustio oštećene uz prijetnje smrću da se ne smiju vraćati u Bosnu i Hercegovinu i da događaj ne smiju prijaviti policiji.

Optuženi je zajedno s naoružanom maskiranom grupom ljudi oštećenim nanio materijalnu štetu u iznosu otuđenog novca od 3.000 eura, vrijednosti njihovih mobitela i ostalih privatnih stvari kao nematerijalnu štetu zbog pretrpljenog bola i straha, a njihovim srodnicima materijalnu štetu u iznosu od 22.000 eura čime je počinio krivično djelo razbojništva u sticaju s krivičnim djelom otmice.

Od 24.10.2023. godine optuženi se nalazi u pritvoru, a isti je produžen za 2 (dva) mjeseca i može trajati najduže 2 (dvije) godine nakon potvrđivanja optužnice ili do nove odluke suda s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.