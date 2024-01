Ubica sa Zrća hitno završio u bolnici, progutao žilete: Ranije u ćeliji gutao i upaljače

Duško Tanasković (30) iz Kragujevca, kojem se na zadarskom Županijskom sudu sudi za likvidaciju 39-godišnjeg državljanina Crne Gore Gorana Vlaovića, kojeg je 25. avgusta 2022. godine ubio na plaži Katarelac na otoku Pagu, hitno je u ponedjeljak poslijepodne iz splitskog zatvora prebačen na pružanje pomoći na Hitni prijam KBC-a Split.

Progutao žilet

U bolnicu je prebačen zbog povreda u ustima i ždrijelu koje su nastale nakon što je najvjerovatnije u ćeliji progutao žilet. To nije prvi put da je napravio takvo nešto, piše Zadarski.

Nakon obrade u bolnici vraćen je istog dana natrag u zatvor. No u utorak je pod pratnjom naoružanih policijskih specijalaca ponovno prevezen u splitsku bolnicu.

Iz Ministarstva pravosuđa kratko su odgovorili da je “iz zatvora u Splitu u vanjsku zdravstvenu ustanovu sproveden istražni zatvorenik zbog sumnje na moguće gutanje oštrica”.

Optuženi trebao dobiti novčanu nagradu

Tanasković je u novembru prošle godine prebačen iz zadarskoga u splitski zatvor zbog sigurnosnih razloga. Još dok je bio u Zadru, gutao je žilete omotane selotejpom i upaljače.

Na Županijskom sudu u Zadru suđenje je počelo sredinom aprila 2023. godine i nakon tri mjeseca samo se čekala objava presude za obično ubistvo. No na ročištu u julu tužitelj Ivica Škara rekao je sudskom vijeću da su došli do novih dokaza koji ukazuju na to da se radi o teškom ubistvu, za koje je kazna do 40 godina robije. Do novih dokaza došli su temeljem naloga suca istrage jer su ozvučili ćeliju u kojoj je Tanasković bio u zadarskom zatvoru te otkrili da je optuženi trebao dobiti novčanu nagradu za likvidaciju Vlaovića.