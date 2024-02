"Škaljarcu" uhapšenom u Sarajevu određen ekstradicioni pritvor

Sud Bosne i Hercegovine danas je, u postupku izručenja potraživanog Cetinjanina Stefana Kovača, prema međunarodnoj potjernici Interpola Beč, prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH i donio rješenje kojim se Kovaču određuje ekstradicioni pritvor.



Raspisana potjernica

- Pritvor po ovom rješenju može trajati do izvršenja odluke o izručenju ili do nove odluke ovog suda, ali najduže šest mjeseci, računajući od dana pritvaranja, odnosno do 12. jula 2024. godine, a sve zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao izbjeći postupak izručenja ili provođenja izručenja, u smislu člana 39. stav 1. tačka a) Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima - saopćeno je za „Avaz“ iz Suda BiH.

Potjernica za Crnogorcem raspisana je s ciljem vođenja krivičnog postupka pred nadležnim pravosudnim organom Republike Austrije, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo članstvo u kriminalnoj organizaciji, u vezi s krivičnim djelom ubistvo u pokušaju.

Stefan Kovač, koji, prema operativnim podacima policije, važi za visokorangiranog člana „škaljarskog klana“, uhapšen je 12. januara 2024. u Sarajevu.

Sky prepiska

On se sumnjiči da je 2020. godine, s dvojicom saučesnika, u Beču htio likvidirati Kotoranina Dragana Kašćelana, bliskog "kavačkom klanu".

Zavjera za pokušaj ubistva otkrivena je pregledom prepiske na Sky aplikaciji između Kovača i osobe koja se potpisivala kao "Džon Goti". Kasnije je utvrđeno da iza ovog imena na Skyu stoji Cetinjanin Risto Mijanović zvani Rile Kapetan.

Postupak u Crnoj Gori

Protiv Kovača se ponovo vodi postupak i pred Višim sudom u Podgorici zbog pokušaja ubistva Kašćelana u Beču. Kovaču je 8. maja prošle godine ukinut pritvor nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvu presudu kojom je za ovo djelo bio osuđen na tri godine zatvora.