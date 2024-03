"Sky" poruke Belivukovog klana: Prikazane jezive fotografije iskasapljenog Vukićevića

Suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu. Pregledale su se poruke putem "Sky" aplikacije.

U sudnici su prikazane jezive fotografije iskasapljenog tijela Lazara Vukićevića, na kojima se vidi da mu je tijelo crno od modrica.

Odsječena glava

Na jednoj od fotografija vidi se da su Vukićeviću odsjekli glavu tako što su ga stavili na drvenu ploču, dok se u uglu fotografije vidi i sjekira.

Također, očigledno je da su pripadnici klana namjerno skrnavili tijelo ubijenog muškarca jer su premještali dijelove njegovog tijela i namještali ga na ponižavajuće načine.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić rekao je da se na nekim fotografijama vidi on, da su u komadanju tijela učestvovali braća Budimir i on, ali da ne može precizirati ko je Vukićeviću odsjekao glavu.

Na fotografiji na kojoj Lazar Vukićević sjedi mrtav u stolici kroz čije je ručke provučena drška od lopate kako Vukićević ne bi mogao ustati, Srđan Lalić stoji sa pištoljem uperenim u njegovu glavu.



Scene iz horora

Tužilac je pitao ko je konkretno smislio na koji način će biti postavljano i slikano tijelo Lazara Vukićevića, s obzirom na to da su u pitanju najbrutalnije fotografije do sada, Lalić nije mogao ocijeniti ko je tačno postavio dijelove tijela onako kako su prikazani na fotografijama.

- Prvi put je to bilo kod Gorana Veličkovića i to je činio lično i samo Veljko Belivuk. Čuli ste njegove zahtjeve da se pokaže brutalnost, ostrašćenost u ratu je bila velika, dominirala je takva atmosfera ostrašćenosti i nasilja - rekao je Lalić.

Odgovarajući na pitanje punomoćnika Vukićevićevog oca Aleksandra Šćekića ko je najviše tukao Lazara Vukićevića, Lalić je rekao da, ako advokat misli na rane od kabla, "slobodno može kazati da ga je on najviše tukao".

- Ništa što je Lalić rekao, slikao, držao lopatu, ne znam šta čovjek više izmišlja, ja nisam radio - rekao je Marko Budimir.

Njegov brat Miloš Budimir rekao je da mu je jako krivo što je bio bolestan prethodnih dana jer "čuje da su braća Budimir u svakoj drugoj rečenici".

- To što on mora da zadovoljava svoje tužioce je njegov problem, on je izmišljator i manipulator. Ja ništa nisam slikao, a on nek nastavi da zadovoljava svoje tužioce - rekao je Miloš Budimir.

Advokat Dejan Lazarević rekao je da su fotografije fotošopirane i da vještak treba objasniti kako su fotošopirane. On je istakao da na nekim fotografijama ima krvi, dok na drugim nema i pitao kako je to moguće. Ono što nije spomenuo jeste da je tijelo premještano i da se na fotografijama vidi da su fotografisane na različitim mjestima.