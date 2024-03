Prijateljica Nikole i Gordane otkrila detalje iz života: Imali su otvoren brak, na proslavama su se psovali

- Oni su bili, malo je reći ljudi iz naroda, dobri sa svima, a nekako je bilo i smiješno kako su on i Gordana pričali, svađali su se, ali to je više djelovalo kao šala. Nikola je često psovao Gordanu pa onda i ona njega, posebno na proslavama kada se okupimo - kaže sagovornica.

- Ma to je bilo ludilo, vatromet, jagnje, prase, muzika, niko nije znao da napravi štimung kao Nikola i Gordana, svi smo se tu okupljali svake godine - kaže ona i dodaje da ih je često posjećivala i na njihovom štandu na Najlon pijaci i da je Nikola strastveno volio pecanje, ali i akvarijume i ribice.

Sagovornica ne isključuje mogućnost da je u njihovom braku bilo i prevara, ali ne vjeruje da bi to mogao biti povod za ubistvo, jer su imali poprilično otvoren brak i nije isključeno da su jedno drugom pričali o tome.

Inače, ispred kuće je danas mirno i nema puno ni komšija, za razliku od sinoć kada su svi bili okupljeni. Jedino je jedan od komšija rekao da mu je i dalje nevjerovatno da je Nikola to uradio, kaže da je on posljednji za kog bi mogao da pomisli da bi to uradio.

Navodi da su se nekad svađali i sa kćerkama, i to najviše zbog toga što su puno izlazile i trošile novac, ali da su to one standardne porodične svađe.