Predstavio se kao policajac, pokušao da pregazi grupu momaka, povrijedio maloljetnika iz Srbije

Budvanska policija uhapsila je K. M. iz Budve zbog sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i lažno predstavljanje.

Kako je "Vijestima" rečeno, Budvanin je juče na platou kod kartinga na Jazu umalo pregazio grupu ljudi, dok je maloljetnik iz Srbije zadobio povrede.

Kako saznaju Vijesti, on je prethodno imao razmiricu sa članom porodice, kada je grupa momaka koja je bila u blizini pokušala da ga smiri i spriječi da ne dođe do fizičkog obračuna. Međutim, to je razjarilo Budvanina koji je počeo da viče na momke koji su pokušali da umire situaciju.

Predstavio se da je policajac pokazujući službenu legitimaciju. Zatim sjeo u auto i pod punim gasom krenuo na grupu momaka koji su ga upozorili na ponašanje, sa namjerom da ih pregazi. Tom prilikom je udario jednog maloljetnika iz Srbije koji je bio u društvu tih momaka i zadobio je povrede.

Budvanin je jurio autom po platou pokušavajući da pregazi mladiće, a potom je otišao u pravcu magistrale i udario autom u stub javne rasvjete. Nakon što je prijavljen slučaj, budvanska policija je identifikovala navodnog počinioca koji je potom i uhapšen.

Kod njega , kako je "Vijestima" rečeno pronađena legitimacija čuvene Međunarodne policijske organizacije (International Police Organization - IPO), koju je policija privremeno oduzela. O svemu je upoznat dežurni tužilac u Kotoru koji je i naredio hapšenje.