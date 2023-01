Dok je Brajan guglao kako da se riješi tijela mrtve Ane, sa njim u kući bila i jedna žena

Brajan Volš koji je osumnjičen da je ubio svoju suprugu Anu Volš tačno 48 sati pretraživao je na tabletu svog sina kako da se riješi tela svoje žene. Sudeći po tome, tijelo Ane Volš u kući je bilo sve do 2. januara, a u isto to vrijeme u kući o dječacima se brinula bejbisiterka.





Proučavao kako da se riješi tijela

Ubistvo Ane Volš dogodilo se najvjerovatnije u periodu između 1.30 i 4.55 sati, 1. januara ove godine. Nakon zločina Brajan je krenuo da pretražuje kako da se riješi tijela, može li da baci dijelove tela, ali i koliko će vremena proći dok tijelo ne počne da smrdi.

Čitavog dana tog 1. januara, Brajan je istraživao kako da se riješi tijela svoje supruge, koja je sudeći po tome šta je on kucao na internetu još uvijek bila u kući. Isto to ponovio je i više puta tokom 2. januara i to u 12.45 i 13.10, a potom i u 1.14 poslije ponoći. Sudeći po onome šta je Brajan pretraživao i u tom periodu, Anino beživotno tijelo još uvijek je bilo u kući, jer Brajan je tražio način kako da se riješi njenog tijela.

Tako je u 12.45 sati ukucao: "Testera najbolji alat za komadanje" u 13.10 sati: "Da li možete biti optuženi za ubistvo bez teijla?", a 12 sati kasnije pretražio je: "Može biti identifikacija sa slomljenim zubima?"

Prema njegovom iskazu koji je davao nakon što je prijavljen Anin nestanak, on je ispričao da je tog 2. janura odveo svoje šestogodišnje dijete na čokoladni milkšejk, dok je u kući bila bebisiterka sa drugo dvoje djece.

Kako je naveo policajac koji je učestvovao u potrazi za Anom Volš, utvrđeno je da je ova Brajanova izjava tačna, te i da je Brajan sa djetetom bio van kuće između 8 i 10.30 sati ujutru.





Uloga bejbisiterke

Samim tim, prilično je jasno da je bejbisiterka koja je došla da brine o dvoje mlađih sinova Ane Volš bila u kući dok je Anino tijelo još uvek bilo tu. Da li je ona primjetila nešto sumnjivo i šta bit će otkriveno nakon njenog saslušanja.

U ovom trenutku, postoje indicije da je bejbisiterka ključni svjedok u slučaju protiv Brajana Volša, a istražnim organima ona će morati da ispriča sve šta je zatekla u kući kada je došla da čuva djecu. Takođe, govorit će o ponašanju Brajana kada je došla, ali i dječice jer su trojica sinova Ane i Brajana sve vrijeme bila u kući dok je Brajan ubijao Anu, ali se i rješavao tijela.

Podsjetimo, Ani Volš se izgubio svaki trag u noći između 31. decembra i 1. januara. Njen suprug Brajan Volš prijavio je njen nestanak tek tri dana kasnije. Istragom je utvrđeno da je on opstruisao istragu, a u podrumu kuće pronađeni su tragovi krvi i krvav nož. Takođe, na smetljištu su pronađene krvave krpe i tepih, te američka policija sumnja na najstrašniji scenario. Brajan Volš se nalazi u istražnom zatvoru, gde čeka epilog istrage.