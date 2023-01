Turci tvrde da Pompeo laže: Doživio je "nervni slom" ispred Erdoanovih vrata

Visoki turski zvaničnici u četvrtak su bivšeg američkog državnog sekretara Majka Pompea (Mike) nazvali lažovom, označivši te optužbe u svojoj novoj knjizi dezinformacijama, koje je, kako su rekli, koristio u pokušaju da ga progura na mjesto predsjednika.

Predsjednički kompleks

Pompeo je napisao da je 2019. pokušao "provaliti" kroz zaključana vrata u predsjedničkom kompleksu Ankare kako bi došao do tadašnjeg potpredsjednika Majka Pensa (Mike Pence), koji je s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan) imao duži tet-a-tet od očekivanog.

U svojim memoarima Never Give an Inch: Fighting for the America I Love, objavljenim u utorak, Pompeo kaže da je Trampova administracija u oktobru 2019. uvjerila Erdoana da potpiše sporazum o prekidu vatre u sjevernoj Siriji nakon turske vojne operacije zauzimanja područja koja su ranije bila pod kontrolom SAD vojnika.

Prema Pompeu, Pens je proveo 50 minuta s Erdoanom sam u predsjedništvu, što je navelo državnog sekretara da pokuša razbiti zaključana vrata sobe u kojoj su se sastajali. Pompeov pokušaj da razvali vrata uplašio je njegov sigurnosni tim, koji je mislio da je turski čuvari bi reagirali agresivno, napisao je. Međutim, Pompeo je rekao da ga je turska sigurnost brzo pustila da prođe i da su se američki zvaničnici pridružili Erdoanovom sastanku s Pensom.

Pens nije bio sam sa Erdoanom

Ibrahim Kalin, glavni savjetnik i glasnogovornik turskog predsjednika, odgovorio je Pompeu u četvrtak, rekavši da Pens nije bio sam s Erdoanom jer ga je pratio tadašnji specijalni izaslanik za Siriju Džejms Džefri (James Jeffrey), kao i sam Kalin.

- Kako je razgovor tekao, Pompeo se totalno slomio napolju, saznali smo kasnije - rekao je za list Hurijet.

- Fizički je krenuo prema vratima kako bi ušao i pridružio se sastanku, iako njegov potpredsjednik to nije želio.

Kalin je rekao da Pens nikada nije tražio od turskih zvaničnika da pozovu Pompea u sobu.

Pompeo je u svojoj knjizi također napisao da turska vojska nije bila dovoljno kvalificirana da pobijedi takozvanu Islamsku državu (ISIL) 2017. godine i da je zato radila sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF), koje predvode kurdske grupe, kao teroristi od strane Ankare.

Vašington ima dvije opcije

Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušolu (Cavusoglu) rekao je na televizijskom brifingu u četvrtak da je turska vojska u to vrijeme imala kapacitet da porazi IS jer je već zauzela veliki dio teritorije i od militantne grupe i od kurdskih grupa.

- Reći ću da u tim izjavama ima dezinformacija. Ja govorim diplomatski, a vi to možete nazvati lažima - rekao je.

- Mora da je napisao ovu knjigu za svoju predstojeću predsjedničku kampanju, zato tamo ima lažnih informacija.

Pompeo je rekao da Vašington ima dvije opcije: rad sa američkim kurdskim saveznicima, SDF-om, ili rad s turskom vojskom. Ankara vidi SDF kao dio PKK, naoružane grupe koju su SAD, EU i Turska označile kao terorističku organizaciju.

Pompeo je rekao da je lično prenio vijest da će Vašington raditi sa SDF-om na čišćenju preostale teritorije koju ISIL drži u Siriji, uključujući njenu samoproglašenu prijestolnicu Raku.

- Nikada nisam vidio da tako brzo izbije toliki bijes u prostoriji. Kalin i Fidan su eksplodirali i potom brzo otišli. To nije bilo sjajno za odnose - napisao je.

Kalin je u četvrtak rekao da on i Fidan nisu bili ljuti, ali da su vrlo jasni u svom stavu.

- Zato što se borba protiv terorističke organizacije ne može voditi podržavanjem druge terorističke organizacije - rekao je on.

- Ono što je nazvao ljutnjom bilo je naše jasno držanje.