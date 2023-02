Ko je Paula Hurd, nova djevojka milijardera Bila Gejtsa

Bil Gejts (Bill Gates) se eprije godinu i po zvanično razveo od supruge Melinde, počele su špekulacije da Gejts ima novu djevojku, jednu bogatu udovicu, s kojom je prvi put javno izašao na meč Novaka Đokovića.



Nevolje u braku

Gejts je otvoreno govorio o svojim emocijama tokom iskušenja i nevolja u braku, i razvoda, ali svjetski poznati milijarder poslije razvoda svoj ljubavni život krije od javnosti.

Sada su počele glasine da je počeo da se zabavlja s Paulom Hurd, udovicom pokojnog predsjednika "Oraclea" i milionera Marka Hurda.

Gejts, saosnivač Microsofta, prošlog mjeseca je viđen u izlasku s Paulom dok je uživao na Australijan openu. Također su viđeni u zajedničkoj šetnji Melburnom, a navodno se viđaju više od godinu.

S kim je bila

Paula je bila u braku s pokojnim saizvršnim direktorom "Oraclea" Markom Hurdom, sve dok nije preminuo u 62. godini 2019., nakon navodnog borbe s rakom. On i Paula vjenčali su se 1990. i imali dvoje djece, kćerku Ketrin (Catrin) i Keli (Kely).

Paula je bila Markova druga žena. Prethodno je bio u braku s Elizabetom A. Batler (Butler) od 1980. do 1987. godine. Mark je bio na čelu proizvođača računara "Hewlett-Packard" od 2005. do 2010, ali je to napustio nakon skandala oko seksualnog uznemiravanja i pridružio se "Oracleu" mjesec kasnije. Navodno je u trenutku smrti bio vrijedan 500 miliona dolara.

Kako navode mediji, nju i Gejtsa je izgleda spojila ljubav prema tehnologiji.

Digitalno bankarstvo

Ona je prethodno radila kao tehnički rukovodilac u ''NCR Globalu'', firmi za softver za digitalno bankarstvo. U firmi je radila 17 godina, preuzimajući razne rukovodeće pozicije u prodaji i uslugama do odlaska 2001. godine, prema njezinom LinkedInu.

Paula trenutno radi kao organizatorica događaja i filantrop. Nakon što je napustila svoju karijeru u tehnologiji, Paula se okrenula planiranju događaja i filantropiji.

Također je voditeljica portfelja za "Hurd Family Investments", sjedi u regentskom odboru na Univerziteta "Baylor" te radi kao filantrop i volonter u ''MPH Investments''.