Izvadio bebu iz ruševina, ona počela da sisa njegov prst

Dva velika zemljotresa sa žarištem u Kahramanmarašu, koja su potresla Tursku, zaustavila su život u 10 provincija i okruga. Poslije zemljotresa, 112 timova se utrkuju sa vremenom kako bi povrijeđene iz ruševina prevezli u bolnice.

Burak Ozarslan, jedan od bolničara koji je odmarao u kolima hitne pomoći, pa otrčao do ruševina nakon dojave, rekao je da ne može da zaboravi bebu koja je pronađena u šutu poslije 107 sati u Antakiji.

Niske temperature

On je naveo da je u trenutku kada je vidio kako beba sisa njegov prst kada ju je pomazio zaboravio svoj umor.

Nakon zemljotresa, timovi za potragu i spasavanje i medicinski radnici požurili su ka ruševinama, a hiljade povrijeđenih prevezli u najbliže bolnice. Ljekari i bolničari koji rade u 112 ambulanti pridruženih Ministarstvu zdravlja i privatnim bolnicama pod koordinacijom Organizacije za humanitarnu pomoć tokom zemljotresa spavaju u kolima hitne pomoći i trče ka ruševinama čim dobiju nove dojave.

Trudeći se da na njih ne utiče temperatura vazduha koja noću pada na minus 4 stepena, ljekari i njihovi bolničari spavaju na sjedištu u kolima hitne pomoći.

Niko nije poginuo na putu

Navodeći da su u Antakiju došli sa 6 vozila hitne pomoći, dr. Baris Cem Ozkan je rekao da su neki od njih služili u improvizovanim bolnicama, dok su drugi stalno na ruševinama.

- Spasili smo i izvukli više od 60 povrijeđenih ljudi iz ruševina. To je čak i dobra stvar, niko nije poginuo na putu. Veoma teški pacijenti su transportovani u bliže bolnice helikopterom, a lakši pacijenti su do bolnica transportovani kolima hitne pomoći. Umorili smo se, zapravo. Ali kada vidite uzbuđenje u očima osobe koja izlazi iz ruševina, to ne može ništa da zamijeni - naveo je doktor.