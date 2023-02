Pogledajte kako su vjernici iz Kahramanmaraša obilježili mubarek noć

Lejletul-Miradž za pripadnike islama predstavlja noć putovanja poslanika Muhameda a.s. od Mekke do svetog hrama Al-Aksa u Al-Qudsu (Jerusalemu), a potom i njegovog uzvišenog putovanja ka nebeskim sferama gdje je direktno muslimanima propisan namaz, redovna molitva, kao jedna od osnovnih vjerskih dužnosti i jedan od osnovnih stubova vjere.

Po ovom jedinstvenom događaju u Poslanikovom životu jedno kur'ansko poglavlje dobilo je naziv El-Isra. Isra označava putovanje Muhammeda, a.s. od Mesdžidul-harama iz Meke, do Mesdžidul-Aksaa u Al-Qudsu, dok Miradž označava uzdignuće Muhammeda, a.s. od Mesdžidul-Aksaa do najvišeg neba, odnosno do Sidretul-muntehaa.