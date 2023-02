Mask ponovo otpušta uposlenike Twittera

Šef Twittera Ilon Mask (Elon Musk) nakon što je otpustio dvije trećine radne snage, okupio je preostale uposlenike Twittera u sjedištu u San Francisku (Franciscu) te im je rekao da je s otkazima završeno.

Međutim, to navodno nije istina.

Tri kruga otpuštanja

Prošle sedmice otkaze je dobilo na desetine uposlenika Twittera iz odjela prodaje i inženjeringa. Također, otpušten je jedan uposlenik koji je direktno izvještavao Maska, a koji je upravljao inženeringom za poslovanje s oglasima.

Ove informacije su otkrili izvori iz kompanije, ali ih potvrđuju i postovi otpuštenih uposlenika na društvenim mrežama.

To znali da je Musk obavio barem tri kruga otpuštanja od njegovog obećanja iz novembra da će prestati dijeliti otkaze.

Mask je u međuvremenu dao direktivu da se promijeni način targetiranja oglasa na glavnom feedu Twittera i to za samo sedam dana, a to je dio njegov plana da se popravi ono što je lično nazvao "najgorom relevantnošću oglasa na svijetu". Šef Twittera želi da promijeni targetiranje oglasa kako bi funkcionisalo kao Googleovi oglasi, koji prvenstveno targetiraju prema ključnim riječima u pretrazi, a ne na osnovu aktivnosti korisnika i podataka profila.

To je pristup koji dobro funkcioniše za pretraživače, gdje ljudi izražavaju specifičnu namjeru da nađu nešto, a upravo to je pomoglo Googleu da izgradi jedan od najprofitabilnijih biznisa svih vremena. Međutim, to dosad nije funkcionsalo za poslovanje društvenih mreža.

Posao poboljšanja oglasa

Otpušteni inženjerski menažer za monetizaciju Marcin Kadlucka (Kadluczka) koji je podnosio izvještaje Masku, dao je osvrt neizvodljivosti sedmodnevnog roka u svom tweetu, navodeći da se taj posao poboljšanja oglasa može obaviti za dva do tri mjeseca.

Mask je sličan rok dao za promjene koje se odnose na Twitter Blue kvačicu nakon što je kupio kompaniju, ali rok nije bio ispunjen. O načinu na koji bi oglasi trebali funkcionisati na Twitteru, on bi mogao promijeniti mišljenje.

Ipak, ono na šta Mask stavlja fokus jeste poboljšanje oglasa.

Mask smatra da su manje personalizirani i efikasni u odnosu na konkurenciju. Ipak, zasad nije jasno da li će promjena targetiranja biti vođena ključnim riječima kao što je slučaj za Google oglase i da li će poboljšati kvalitet Twitterovog oglašavanja.

Jedan od bivših uposlenika Twittera, koji je bio zadužen za oglašavanje, rekao je da Mask "nema pojma o čemu priča".