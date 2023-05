Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za "Avaz": Ovo je poruka Erdoanu, rezultati pokazuju želju za promjenom

Novi predsjednik Turske, sudeći prema preliminarnim i nekompletnim rezultatima izbora, bit će izabran u drugom krugu 28. maja. Vanjskopolitički analitičar iz Zagreba Denis Avdagić ovakav ishod je uoči izbora i najavljivao.



- Ovo je poruka samom Erdoanu i onomu što on predstavlja u politici. No, istovremeno za sad se pokazuje kako bi parlamentarna većina ipak mogla ostati u rukama AKP-a. To znači da, za početak, nema promjene ustava, pa Turska zadržava predsjednički sistem kako god protekao drugi krug - kaže Avdagić za portal "Avaza".

Očekuje da politički život u Turskoj do drugog kruga bude puno dinamičniji nego do sada, a situacija zaoštrenija, te tvrdi da je veoma važno da Turska ostane stabilna demokratija.

- Drugi krug je novo miješanje karata. Erdoan ima prednost snažnog aparata iza sebe, upravljanja državom. S druge strane, rezultati pokazuju želju za promjenom, a to je vjetar u leđa koji može Kiličdarolua pogurati i izvan kapaciteta političkih snaga iza njega. Kao što sam govorio u razgovorima za medije danima prije izbora, ovo je prvi puta nakon 20 godina da pričamo o realnoj mogućnosti pada Erdoana. Ako se to ne dogodi, gledat ćemo velike promjene u turskom društvu, jednako opsežne kao i one ako dođe do promjene. Napeti dani su pred nama - ističe Avdagić.