Jezive scene na stadionu: Najmanje devetoro mrtvih u stampedu u El Salvadoru

Najmanje devet ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene u stampedu do kojeg je došlo na fudbalskom stadionu u gradu Kuskatlan, u El Salvadoru, saopćila je nacionalna policija.



Također, saopćeno je da su sve žrtve bile starije od 18 godina, a Gužva se dogodila tokom utakmice između lokalnog tima Alianza i tima Fas iz Santa Ane na stadionu Monumental. Utakmica je nakon toga prekinuta u 10. minuti.



Probili kapiju

Do stampeda je došlo kada su navijači probili jednu od kapija na stadionu "Monumental" tokom četvrtfinalnog meča nacionalne fudbalske lige između klubova Alijansa i FAS u Kuskatlanu, udaljenom oko 41 kilometar sjeveroistočno od San Salvadora, prenosi AP.



Dvije ekipe su se sučeljavale u četvrtfinalnom okršaju prve lige zemlje.

- Bila je to lavina navijača koja je preplavila vrata. Neki su još uvijek bili u tunelu. Drugi su uspjeli doći do tribina, a zatim do terena i bili su ugušeni - rekao je novinarima volonter iz grupe prve pomoći Rescue Commandos.