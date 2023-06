Horor u Meksiku: Pronađeno 45 torbi sa ljudskim ostacima

Meksička policija je kod grada Guadalajare na zapadu zemlje pronašla ukupno 45 torbi u kojima su se nalazili ljudski ostaci, piše BBC.

Vlasti su tragale za sedam mladih uposlenika call centra, čiji je nestanak prijavljen prošle sedmice, a pronašli su ostatke ljudskih tijela. Riječ je o tijelima muškaraca i žena, a zasad nije poznato koliko ih zapravo ima. Očekuje se da će potraga trajati nekoliko dana zbog teškog terena i lošeg svjetla.

Prva torba pronađena u utorak

Državno tužilaštvo zapadne države Jalisco je u saopćenju navelo da je nakon dojave tokom potrage za sedam osoba započeta istraga u klisuri Mirador del Bosque, gdje su pronađene torbe u kojima su bili dijelovi tijela. Vatrogasci i civilna zaštita su u saradnji s policijom i helikopterskim timom izvadili torbe iz klisure.

Prva torba je pronađena u utorak, no zbog teškog terena i loše svjetlosti, istraga je nastavljena u srijedu, a trajat će dok svi dijelovi ljudskih tijela ne budu locirani. Zvaničnici su saopćili da se utvrđuje broj tijela, njihov identitet i uzrok smrti. Također, i dalje traje potraga za sedam nestalih osoba.

Iako još uvijek nije poznato kako su torbe završile u klisuri, zločini ovog tipa povezani s nestancima nisu rijetki u Meksiku. Više od 100.000 ljudi u Meksiku smatra se nestalim, a mnogi su žrtve organizovanog kriminala. Počinitelji zločina su rijetko kažnjeni.

Val nestanaka krenuo 2007. godine

Val nestanaka se pokrenuo od 2007. godine kada je tadašnji predsjednik Felipe Calderon započeo svoj "rat protiv droge". Tri četvrtine nestalih su muškarci, a petina ih je mlađa od 18 godina. Porodice nestalih tvrde da vlada na radi dovoljno na njihovom pronalasku, kao i da je ravnodušna kada oni prijave nestanak svojih voljenih.

UN je saopćio da je riječ o "tragediji ogromnih proporcija".

Jalisco je u srcu nasilnog rata povezanog s drogom, a neke od najmoćnijih grupa djeluju u ovoj državi uključujući kartel Jalisco New Generation ili CJNG. Njihovi rivali su pripadnici kartela Nueva Plaza, a riječ je zapravo o onima koji su se odvojili od CJNG-a 2017. godine. To je dovelo do naselja u Guadalajari.