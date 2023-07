U Beču u promet pušten jedan od najmodernijih vozova metroa u svijetu

Austrijska prijestolnica dobila je prvi automatizovani voz podzemne željeznice nove generacije. Tokom ljeta bit će pušteni u rad i drugi vozovi ovog tipa.



Prvi voz X pušten je u promet nakon opsežnih testova i uspješnog odobrenja na metro liniji U3. Raspolaže modernim dizajnom interijera i inovativnim digitalnim informacijama za putnike Passenger Info Plus kao i navigacionim sistemom. Putnici se na taj način mogu direktno informisati o pravcu iskrcavanja, transferima i vremenu polaska drugih linija.

Digitalna karta

Tu je i digitalna karta cijele mreže metroa, koja prikazuje trenutnu poziciju voza, pravac putovanja, sljedeću stanicu, planirana ograničenja saobraćaja ili liftove van upotrebe.

Od 2026. godine bečki metro će zahvaljujući ovim vozovima na novoj liniji podzemne željeznice U5 raditi potpuno automatski. Voz nove generacije metroa svečano su predstavili Peter Hanke, član gradske vlade za javni prijevoz, predstavnici gradskog preduzeća za javni prijevoz Wiener Linien te kompanija Siemens Mobility, nosioci ovog projekta.

- Metro nove generacije postavlja trendove za našu viziju eko-grada. Tehnički napredan voz napravljen u Beču, koji ispunjava sve zahtjeve i očekivanja, čini putovanje javnim prevozom još atraktivnijim i udobnijim. Vozovi X dio su sveobuhvatne modernizacije flote Wiener Linien, koja uključuje i nove električne autobuse i tramvaje - rekao je Hanke.

Vrste sjedišta

Novi voz može primiti do 928 putnika, a ima i dovoljno prostora za kolica ili prtljag. Visokokvalitetna sjedišta, uključujući i sklopiva sjedišta, raspoređena su poprečno i po dužini. Za putnike sa smanjenom pokretljivošću namijenjena su sjedišta označena plavom bojom.

Prema planu kompanije, do kraja godine bi trebalo da bude na raspolaganju do deset vozova na automatski pogon. Od 2024. godine Siemens Mobility će javnom prijevozniku Wiener Linien isporučivati do tri voza godišnje koji će postepeno zamijeniti postojeća vozila Silver Arrow.