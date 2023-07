28. godišnjica genocida u Srebrenici: U Istanbulu postavljena umjetnička instalacija "Majčina marama"

U okviru obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici, u Istanubulu je u srijedu postavljena inspirativna umjetnička instalacija "Majčina marama", javlja Anadolija.



Prigodnim programom u organizaciji istanbulske općine Bagcilar i uz podršku Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) u ovoj istanbulskoj općini upriličen je prigodan program na kojem je odana počast žrtvama genocida u Srebrenici.

"Velika bol usred Evrope"

U općini Bagcilar otvorena je i izložba fotografija "Marame sjećanja" i "Memento", a programu su prisustvovali načelnik općine Abdulah Ozdemir, ambasador Bosne i Hercegovine u Turske Adis Alagić, zamjenik predsjednika TIKA-e Mahmut Cevik, konzulica Bosne i Hercegovine u Istanbulu Enisa Komar, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić, majke Srebrenice, zvanice i građani Istanbula.

- Proklinjemo one koji su nanijeli veliku bol usred Evrope i osuđujemo one koji to opravdavaju. Potrebno je učiti iz ove velike patnje - rekao je tokom obraćanja načelnik općine Bagcilar Abdulah Ozdemir.

Srebrenica se nikada ne smije zaboraviti

Govoreći o tome kako se Srebrenica nikad ne smije zaboraviti, Ozdemir je dodao:

- Znamo dobro da su naše majke dale veliku borbu i ta borba je dala rezultata na najvećim evropskim sudovima. Želimo kazati da smo bili i da ostajemo partneri u ovoj borbi kako bismo spriječili da se više nikad ne ponovi genocid kako u regiji, tako i u cijelom svijetu.

Umjetnička instalacija "Majčina marama" prvi put je postavljena prošle godine u Potočarima na obilježavanju godišnjice genocida.