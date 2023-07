Vučić se sastao sa Stoltenbergom: Razgovarali o situaciji na sjeveru Kosova

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

Kako je istakao na početku konferencije, Vučić je zabrinut zbog razvoja situacije na sjeveru Kosova i ova posjeta Briselu je veoma značajna više sa bezbjednosnog nego političkog aspekta.

"Igra krivca"

- Prema rezoluciji 1244 NATO je odgovoran za bezbjednost na Kosovu i zamolio sam da KFOR obezbijedi bezbjednost Srba - rekao je Vučić i nastavio:

- Veoma sam zabrinut zbog cjelokupne situacije na Kosovu. Ne želimo da igramo igre krivca, ovo postaje sve opasnije. Pomenuli ste situaciju na sjeveru Kosova, ali mi to vidimo drugačije. Sve što se dogodilo je zbog lošeg pristupa Prištine jer su oni htjeli da isključe Srbe iz vlasti. U isto vrijeme oni na različite načine hapse srpske građane i ne samo da ih maltretiraju, što veoma zabrinjava našu stranu, već ih hapse bez obzira na to gdje žive. Do sada smo imali profesionalni odnos sa snagama KFOR-a i NATO-a i nadam se da ćemo tako i nastaviti i da će vaša misija biti ostvarena u skladu sa Rezolucijom 1244.

"Priština ne želi da uradi ništa na deeskalaciji sukoba"

Vučić je izjavio da Priština ne želi da uradi bilo šta na deeskalaciji sukoba.

- Razgovarao sam sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Nisam optimista, nema ni razloga - rekao je Vučić medijima poslije susreta sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

- Kao što sam i rekao, Priština ne želi na ozbiljan način da učini bilo šta po pitanju deeskalacije - rekao je Vučić.