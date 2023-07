Srušio se građevinski kran u Njujorku: Dvije osobe povrijeđene

Gornji dio građevinskog krana zapalio se i srušio na Menhetnu u srijedu, pri čemu su najmanje dvije osobe povrijeđene, a saobraćaj je zakrčen tokom jutarnje špice, javile su vlasti i lokalni mediji.

Vatrogasci i spasilačko osoblje stigli su na mjesto nesreće, blokirajući saobraćaj u okolnim ulicama i kroz tunel Lincoln do New Jerseya tokom špice.

Dizalica se srušila oko 7:30 ujutro po lokalnom vremenu na području 10. i 11. avenije i West 41 i 42 ulice, u blizini kompleksa Hudson Jards (Yards), objavila je policijska uprava New Yorka na platformi društvenih mreža X, ranije poznatoj kao Twitter. Policija New Yorka pozvala je građane da izbjegavaju to područje.

Jedan vatrogasac i jedan civil zadobili su lakše povrede, javio je radio WCBS 880.

Na videosnimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako gornji dio krana puca i pada na tlo, oštetivši obližnju zgradu tokom pada. Istovremeno, vatra i dim mogli su se vidjeti kako se uzdižu iz kabine dizalice, prenosi Reuters.