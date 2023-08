Vojni analitičar Igor Tabak za "Avaz" o smrti Prigožina: Ko je bio odan Putinu, taj je živ

U padu aviona na letu između Moskve i Sankt Peterburga plaćenička grupa Wagner ostala je bez Jevgenija Prigožina, ali i kompletnog vodstva. Prema riječima vojnog analitičara Igora Tabaka, urednika portala Odbrana i sigurnost – OBRIS, među živima je samo Andrej Trošev, penzionisani pukovnik kojeg je Vladimir Putin prije nešto više od mjesec predložio za šefa Wagnera.



Pobuna plaćenika

- Ko je bio odan, taj je živ - zaključuje Tabak.

Obaranje aviona s čelnim ljudima Wagnera predstavlja, najvjerovatnije, Putinovu osvetu zbog pobune i pohoda plaćenika prema Moskvi 23. i 24. juna ove godine. Drugačiji scenarij ni Tabak ne može zamisliti.

- Nesreće se događaju, mnogo ljudi je padalo kroz prozore ili u kupaonicama, ali zanimljivo je da se sve desilo 23. avgusta, točno dva mjeseca od puča, samo dan nakon smjene Surovikina (Sergej, zamjenik komandanta ruskih snaga u Ukrajini). Zanimljivo je sve to. Čini mi se da niko nije iznenađen zbog ovog događaja koliko time da je sve dugo trajalo - ističe Tabak.

Dok se najavljuje novi pohod Wagnera na Moskvu, Tabak smatra da je o tome rano govoriti, jer veliki dio plaćenika se rasuo, dijelovi Wagnera su u Bjelorusiji i Africi, pa je upitno imaju li snage poslije ovakvog gubitka da se priberu.

- Iako je godinama Wagner tvrdio da je privatno poduzeće i da nema veze s državom, u posljednje vrijeme se pokazalo da je on dio ruskog obavještajnog sistema, koji se iz tih krugova finansirao i opremao. To nešto govori o načinima na koje Rusija djeluje u svijetu, u svom susjedstvu, pa i unutar države. Nažalost, jednom Hitleru je do pobune vlastitog ljudstva trebalo četiri godine rata, Putin je do toga došao mnogo brže, ali način i okrutnost obračuna s pobunjenicima su slični i tu se, prema mnogima, uklapa i ovaj pad aviona - kaže Tabak.

Situacija na ratištu

Komentirajući situaciju na ratištu, gdje od juna traje ukrajinska protuofanziva, Tabak potvrđuje da su pomaci vrlo mali, ali da treba sačekati hoće li prije jeseni Ukrajina uspjeti izvesti značajniju oslobodilačku akciju.

- U pitanju je vrlo težak teren, s nizovima minskih polja i utvrda. Dosta je da se jedna ili druga strana malo „oklizne“ pa da se otvori prostor. U ukrajinskoj protuofanzivi nema zastoja, izdaleka nam se čini da se linija skoro ne miče, ali ona varira na dnevnoj razini, jer se više puta u danu, na čitavom nizu borbenih zona, smjenjuju napadi i protunapadi. Ukrajina se nada da će na tim prvim linijama potrošiti dobar dio ruskih rezervi i artiljerije, na što su veoma ponosni posljednjih sedmica, na dnevne količine uništenog ruskog topništva, pa onda računaju na mogućnost bržeg prodora, jer Rusi neće imati snage da popune ljudima sve te silne iskopane i betonirane linije - pojašnjava vojni analitičar Igor Tabak.