Otkriven uzrok eksplozije u Rumuniji: Postaja radila ilegalno, vlasnik gradonačelnikov sin

Postaja koja je eksplodirala u subotu i izazvala 46 povrijeđenih u Krevediji pored Bukurešta, uključujući 26 vatrogasaca, pripada sinu gradonačelniku općine Karakala Jonu Doldurei.

Kako prenosi Digi24.ro, u Krevediji je bilo šest rezervoara, svaki kapaciteta po 10.000 litara. Zvanični izvori tvrde da je razlog činjenica da su dvojica građana pokušala prebaciti gas iz jednog rezervoara u drugi.

- Razgovarala sam s gradonačelnikom Karakala i on je rekao da se zaista radi o kompaniji njegovog sina. On je to priznao i potvrdio da je ova stanica povučena, da trenutno ne radi i da ne razumije kako je došlo do ovih eksplozija.

Rekao mi je i da trenutno nije u zemlji, da je u insostranstvu i da stiže večeras ili sutra, traži avion kako bi što prije stigao u Rumuniju. Njegov sin je u Dambovici i dat će izjave u vezi sa situacijom – napisala je Elena Aleksandru, novinaraka Digi24.