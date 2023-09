Kremlj: Vašington planira finansirati ukrajinsku vojsku 'do posljednjeg Ukrajinca'

Kremlj je, reagirajući na posjetu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena (Antony Blinkena) Kijevu u srijedu, naveo kako je jasno da Vašington planira nastaviti finansirati ukrajinske ratne napore "do posljednjeg Ukrajinca".

Blinken je doputovao u Kijev u srijedu u znak podrške dok ukrajinska kontraofanziva protiv ruskih snaga ulazi u četvrti mjesec sa samo neznatnim pomacima.

- Čuli smo ponovljene izjave da oni (Amerikanci) namjeravaju da nastave da pomažu Kijevu koliko god bude potrebno - kazao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Drugim riječima, oni će nastaviti da podržavaju Ukrajinu u ratnom stanju i da vode ovaj rat do poslednjeg Ukrajinca, ne štedeći novac za to. Tako mi to doživljavamo. To neće uticati na tok specijalne vojne operacije - dodao je Peskov, prenosi Rojters.