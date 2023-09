Profesor Ivan Đikić za "Avaz" o opasnostima: Koronavirus nije oslabio!

Podvarijanta omikron soja koronavirusa XBB.1.5 širi se Evropom i dominantna je u 95 posto pozitivnih slučajeva.



Kako se zaštititi

Profesor Ivan Đikić, direktor Instituta za biohemiju Univerziteta „Goethe“ u Frankfurtu i jedan od najvećih svjetskih naučnika, kaže za “Avaz” da je potrebno razmišljati kako se zaštititi da u jesen i zimu prođemo sa što manje posljedica.

- Sigurno je da nećemo doći u situaciju u kakvoj smo bili i zato smo svi bili pozitivni – od liječnika, naučnika, do šire javnosti. Međutim, postavlja se pitanje kako i opasnost po onaj manji dio populacije, koji može biti kritično zahvaćen i vitalno ugrožen, smanjiti na najnižu razinu, a istovremeno ne prekinuti normalan ciklus života – posla, školovanja, putovanja. Postoje mjere, edukacija, način ponašanja kako se svako od nas može štititi. Među njima su i epidemiološke mjere, ali i korištenje cjepiva, kao i različite metode liječenja kada se virus pojavi u populaciji - kaže prof. Đikić.

U avgustu i septembru u Hrvatskoj, a sasvim sigurno i u BiH te ostatku regiona, blago raste broj inficiranih, uz nepisano pravilo da se rezultati samotestiranja u velikom broju slučajeva ne prijavljuju.

- Ljudi su tokom ljeta putovali bez ograničenja. Znam po iskustvima Njemačke da ljudi koji se vraćaju s turističkih destinacija, da li to bila Hrvatska, Grčka ili Španija, u povećanom broju donose viruse s putovanja gdje su bili u kontaktu s većim grupama ljudi. Dobra stvar je da svi testovi koje smo imali ranije detektiraju i nove varijante, a kada je osoba pozitivna, postoji i odgovornost da ne širi virus oko sebe jer može zaraziti nekoga ko će dobiti teže simptome - upozorava prof. Đikić.

Nismo svjesni

Pojašnjava da je virus ostao isti, ali je naš imunitet značajno proširen nakon što je veliki dio populacije vakcinisan ili je prebolio COVID-19, u nekim slučajevima i više puta.

- Sada smo u puno boljoj situaciji nego prije dvije-tri godine, ali to ne znači da je virus oslabio. On je, vjerovatno, i dalje moćan, brzo se širi i kod mnogih ljudi izaziva iste simptome kao kod dosta jake gripe. Ljudi su doma, ne mogu iz kreveta izaći. Ono što znamo kod ovog virusa je da je on multitropičan, ulazi u različite organe i može ostaviti posljedice kojih još nismo svjesni. To ne treba zabrinuti ljude, ali ne smiju biti naivni i reći da to nije ništa - ističe prof. Đikić.

Unaprijeđene vakcine

Đikić najavljuje da će ove sedmice biti odobrene unaprijeđene vakcine “Moderne” i “Pfizera” namijenjene novim varijantama koronavirusa te da će tokom redovnih godišnjih vakcinacija, uz uobičajene vakcine za gripu, rizične grupe moći dobiti i njih, ali i vakcinu za respiratorni sincicijski virus (RSV), jer se ove godine očekuje i povećan broj respiratornih oboljenja.