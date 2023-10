Čuveni biznismen osumnjičen za eksploataciju muškaraca

Bivši šef "Abercrombie & Fitch'", Majk Džefris (Mike Jeffries, 79) i njegov emotivni partner Metju Smit (Matthew Smith, 60) optuženi su za eksploataciju muškaraca za intimne odnose na događajima koje su organizovali u SAD i širom svijeta, piše "Daily Mail".

Naime, oni su pomoću organizovane mreže ljudi dolazili do mladića koje su seksualno iskorištavali.

Razgovarali sa osam muškaraca

BBC navodi da su razgovarali sa čak osam muškaraca, od kojih su neki tvrdili da su bili eksploatisani na događajima u mjestima uključujući SAD, London, Pariz, Veneciju, Marakeš i Karibe.

Oni su rekli da ih je regrutovao posrednik identifikovan kao Džejms Džejkobson, koji negira bilo kakvu optužbu. Džejkobson tvrdi da su svi muškarci ušli u ove radnje "široko otvorenih očiju".

Prema riječima nekolicine mladića, njima nije bilo rečeno da se intimni odnosi podrazumijevaju. Međutim, drugi su priznali da su znali, ali ne i da će raditi određene stvari.

Dejvid Bredberi, koji je tada imao 23 godine, rekao je da ga je sa gospodinom Džejkobsonom upoznao agent koji ga je opisao kao čuvara kapije vlasnicima A&F-a.

- On mi je jasno stavio do znanja da se neću sastajati sa Majkom, osim ako mu ne dozvolim da izvrši oralni seks. Bio sam paralizovan - prisjeća se on.

Džejkobson mu je navodno dao 500 dolara i rekao mu da je to za njegovo vreme.

Uoči "sastanka", rekao je da mu je data "A&F" poklon kartica da kupi odjeću. Dejvid je rekao da je razgovarao sa gospodinom Džefrisom i gospodinom Smitom o svojim težnjama da bude "A&F" model.

Kasnije je, kako je rekao, gospodin Džefris držao 'poppers' pod nosom - drogu koja može da izazove jak udar u glavu i dezorijentaciju - i kasnije je imao seks sa njim.

Muškarci koji su također učestovavali u ovim radnjama priznali su da su na kraju dobijali koverte napunjene hiljadama dolara.

Optužba za trgovinu ljudima?

Dva bivša američka tužioca su nezavisno pregledala dokumente i svjedočenja i pozvala na istragu kako bi se utvrdilo da li treba da se podignu optužbe za trgovinu ljudima.

Prema američkom zakonu, seksualna trgovina uključuje navođenje odrasle osobe da putuje u drugu državu ili zemlju radi intimnih odnosa za novac upotrebom sile, prevare ili prinude.

Također se tvrdi da je lični frizer angažovan da obrije dlake na tijelu muškaraca koji prisustvuju događajima, iskustvo koje neki opisuju kao dehumanizirajuće.

Druge tvrdnje su da su muškarci morali da potpišu sporazum o neotkrivanju podataka i da su razumeli da će biti tuženi ako progovore. Također se kaže da je lično osoblje gospodina Džefrisa, koje je nosilo uniforme "A&F", nadgledalo muškarce, uključujući i spavaću sobu.

Baret Pal, bivši model koji je postao trener i aktivista, rekao je da je bio pod pritiskom da prisustvuje događaju u Hamptonsu 2011. godine.

Tada je sa 22 godine rekao za BCC da ga je regrutovao stariji maneken, koji mu je rekao da "ne mora da radi ništa što ne želi", ali je sugerisao da "što dalje ide, to je bolje".

Baret je rekao da je jedan od drugih muškaraca regrutovanih za događaj vršio oralni seks nad njim dok su Džefris i Smit gledali. Rekao je da su ga tada ohrabrili da priđe krevetu i poljubi gospodina Džefrisa. Dodao je da su kasnije dva druga muškarca regrutovana za događaj imali seks sa šefom "A&F" i njegovim partnerom.

Ozbiljna šteta

U jednom trenutku je rekao da je gospodin Džefris bio iza njega i pipkao ga.



Bred Edvards, građanski advokat, rekao da je ispitao dokaze i da bi američki tužioci trebalo da istraže da li ono što ovi 'hrabri ljudi' opisuju može biti trgovina ljudima.

- Možda je bilo dokaza o prinudi za neke od muškaraca, dok drugi možda nisu osjetili taktiku prinude. Zapamtite, prinuda je razumno uvjerenje da će biti nanesena ozbiljna šteta, a ozbiljna šteta može biti reputacija, finansijska šteta, fizička šteta - rekao je advokat.

Edvards je također rekao da bi Džefris i Smit mogli da tvrde da su muškarci pristali na odnos i da postoji "veoma visok" teret dokazivanja za tužioce.

Elizabet Gedes, koja je bila federalni tužilac više od 15 godina, rekla je:

- Svakako postoji argument da su ovi mladići bili izloženi potencijalnoj prinudi. Mislim da ima osnova da tužilac otvori istragu i pažljivo pogleda ovo ponašanje kako bi utvrdio da li je krivično gonjenje opravdano.

Džefris i Smit odbili su da komentarišu ove nadove, a "A&F" su rekli da su zaprepašteni navodnim ponašanjem.

- Novo rukovodstvo je transformisalo kompaniju u organizaciju vođenu vrijednostima i imamo nultu toleranciju na zloupotrebu, uznemiravanje ili diskriminaciju bilo koje vrste - rekli su iz ""A&F" za BCC, a prenosi Dailymail.