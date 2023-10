WHO: Komarci koji šire denga groznicu uskoro će postati endemični u Evropi, SAD-u i Africi

Denga groznica postat će u deceniji pred nama velika prijetnja u južnoj Evropi, južnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država i dijelovima Afrike, budući da visoke temperature stvaraju povoljne uslove za komarce koji prenose zarazu, riječi su sekretara Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Najgora epidemija

Bolest je dugo bila pošast u velikom dijelu Azije i Latinske Amerike, uzrokujući procijenjenih 20.000 smrtonosnih slučajeva svake godine. Stope bolesti već su porasle osam puta na globalnoj razini od 2000. godine, uglavnom potaknute klimatskim promjenama, kao i povećanim kretanjem ljudi i urbanizacijom.

Mnogi slučajevi ostaju nezabilježeni, ali 2022. u svijetu je prijavljeno više od četiri miliona slučajeva, a dužnosnici za javno zdravstvo upozorili su da se ove godine očekuju rekordnu stopu prijenosa bolesti. Bangladeš trenutno doživljava najgoru epidemiju ikada, s više od 1.000 smrtnih slučajeva.

- Moramo mnogo proaktivnije razgovarati o denga groznici. Moramo stvarno pripremiti zemlje za to kako će se nositi s dodatnim pritiskom koji će doći... u budućnosti u mnogim, mnogim velikim gradovima - rekao je za Reuters Džeremi Ferer (Jeremy Farrar), specijalist za zarazne bolesti koji se pridružio WHO u maju ove godine.

Ferer je prethodno proveo 18 godina radeći u Vijetnamu na tropskim bolestima uključujući denga groznicu. Kasnije je vodio globalnu zdravstvenu dobrotvornu organizaciju Wellcome Trust i savjetovao vladu Velike Britanije o odgovoru na koronavirus prije nego što se pridružio WHO-u u maju ove godine.

Bez simptoma

Također, on kaže će virus vjerojatno "uznapredovati" i postati endemična u dijelovima SAD-a, Evrope i Afrike - regijama u kojima je već bilo ograničenog lokalnog prijenosa - budući da globalno zatopljenje nova područja čini gostoljubivim za komarce koji je šire. To će dovesti do velikog pritiska na zdravstvene sisteme u mnogim zemljama.

Većina ljudi koji dobiju denga groznicu nemaju simptome, što znači da se smatra da su stope slučajeva daleko veće od prijavljenih brojeva. Među simptomima su groznica, grčevi mišića i bolovi u zglobovima, a u manje od jedan posto slučajeva bolest rezultira smrću.