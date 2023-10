Dr. Salajmeh iz Jerusalema za "Avaz": Bojimo se da će nastradati veliki broj ljudi

Trenutno stanje je dosta napeto, kazao nam je u kraćem telefonskom razgovoru iz Jerusalema, istočnog dijela tog grada, Nader Salajmeh (Salaymeh), doktor farmacije, nekadašnji beogradski i sarajevski student, a nakon masovnih raketnih napada koji su jutros izvedeni na teritoriji južnog i centralnog Izraela. Upravo su ih, rekao nam je, jutros probudile sirene i zvižduci raketa.



Haotična situacija

- Izraelci su u skloništima, mi Palestinci, nažalost, nemamo skloništa. Šta god da se desi, prijeti nam opasnost i strahujemo od toga da će nastradati veći broj ljudi. Djeca su vraćena iz škola, a u ovoj haotičnoj i krajnje nezgodnoj situaciji do nas dolaze razne informacije. Čuli smo da je jedna starija žena oteta, ali nismo sigurni u to još - ispričao nam je dr. Salajmeh.

Iz medija su saznali da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) kazao kako je Izrael u ratu.

- Ta ekstremistička vlada , upravo, je dovela do ove situacije. Načinili su ogromne pritiske na naš narod u svim mjestima u Gazi i Zapadnoj obali. Naši ljudi se ne mogu slobodno kretati između gradova kao što to čine drugi ljudi na svijetu. Izraelski doseljenici ubijaju nevine ljude. Djeca nisu mirna u školama, čak i njih maltertiraju - ustvrdio je on.

"Sve što želimo je mir"

Podsjetio je i na niz napetosti i incidente koji su se desili tokom godine u vezi kompleksa džamije Al-Aksa.

- Slijed svih tih događaja je sada kulminirao. Njihovi ekstremisti ne prave problem samo muslimanima, već i hrišćanima, jer je, također, bilo incidenata i oko njihovih crkvi - kazao nam je dr. Salajmeh.

Uvjeren je da će izraelske snage nastaviti gađati Gazu, naročito, zbog toga što je, kako je naveo, Netanjahu, praktično, objavio rat.

- Naravno da će i s druge strane uslijediti odgovor. A, sve što mi želimo jeste mir, da više ne bude krvi, ali sa ovakvom ekstremističkom vladom Izraela, bojim se da će to biti teško postići. Ljudi su jako uplašeni, bukvalno, kupuju zalihe lijekova za naredna dva, tri mjeseca, kao i hrane za duži period - kazao nam je on.