Zaposlenik koji je 15 godina na bolovanju tužio firmu jer mu nije dala povišicu

Ian Kliford (Clifford) zaposlenik je IBM-a koji je na bolovanju od 2008. godine tužio je firmu jer mu nije dala povišicu.

Prije 15 godina Klifordu je zbog mentalnog zdravlja otvoreno bolovanje, a četiri godine kasnije dijagnosticirana mu je leukemija. Tokom bolovanja, plaća mu je iznosila 54.000 funti godišnje (oko 60.000 eura), a isti iznos primao bi do svoje 65. godine.

No, on je prošle godine tužio kompaniju za “diskriminaciju invalidnih osoba” jer mu u posljednjih 10 godina nije povećala plaću. Sud za zapošljavanje u Readingu odbacio je njegov zahtjev, a sudija mu je rekao da je kroz te godine imao “veoma značajnu povlasticu i dobar tretman u kompaniji”.

Želi zbirnuti sina

50-godišnji Kliford kaže da su šanse da on doživi 65 “vrlo male” te da samo želi osigurati da je njegov sin finansijski zbrinut nakon njegove smrti.

- Ljudi mogu pomisliti da je to velikodušan iznos, ali ti iznosi su iskazani u brutu i bez poreza… Ja plaćam porez na to sve. Imam sina koji je na fakultetu. Ne smanjuju vam hipoteku jer ste bolesni - tvrdi on za The Telegraph.

Kako prenosi Index, Kliford je za američku softversku kompaniju Lotus Development počeo raditi 2000., pet godina nakon što je IBM kupio za oko tri milijarde funti. U septembru 2008. otišao je na bolovanje do 2013., kada se požalio što u tom petogodišnjem periodu nije dobio povećanje plaće ni regres.

Kompromisni sporazum

U aprilu 2013. IBM mu je ponudio kompromisni sporazum po kojem je dogovoreno da zbog svog zdravstvenog stanja bude ostavljen na platnoj listi bez radne obaveze. Prema tome, zaposlenici imaju pravo na isplatu 75 posto ranije dogovorene plaće do mirovine.

Dogovorena plaća Iana Kliforda bila je 72.037 funti, zbog čega je, prema tom dogovoru, godišnje dobivao 54.028 funti.