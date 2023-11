Nevrijeme pogodilo Italiju i Sloveniju: Ceste pod vodom, bujica nosi automobile...

Pritok Drave na granici s Austrijom je još uvijek stabilan, no do podne će se ubrzano povećati. Ujutro će se i Drava izlijevati, a tijekom dana će se raširiti poplavljena područja duž cijele Drave. Drava bi mogla poplaviti u većem obimu sutra popodne i u subotu navečer, napominju slovenski meteorolozi koji najavljuju kako bi more moglo potopiti rive.

- Ujutro će se visok nivo mora poklopiti s jakim jugozapadnim vjetrovima - ističu.