Grejs Keli: 94. godišnjica rođenja glumice, princeze i modne ikone

Na današnji dan 1929. godine, rođena je Grejs Keli (Grace Kelly), američka filmska glumica i jedna od najvećih modnih ikona i najljepših žena 20. vijeka.

Svjetsku slavu Grejs je stekla ulogama u vesternu “Tačno u podne” (1952.) i pustolovnom filmu “Mogambo” (1953.). Zvjezdani status ostvarila je ulogama hladnih lijepih plavuša pritajene strastvenosti u filmovima Alfreda Hičkoka (Hitchcock) “Nazovi M radi ubojstva” (1954.), “Prozor u dvorište” (1954.) i “Držite lopova!” (1955.).

Udaja za monegaškog kneza

Vrtoglavi uspjeh rezultirao je Oskarom za glavnu žensku ulogu u filmu "Provincijalka", 1954. godine. Za vrijeme promocije filma “Provincijalka” na Filmskom festivalu u Kanu, 1955. godine, Grejs je upoznala monegaškog kneza Raniera III (Rainier). Iako je bila na vrhuncu slave, napustila je glumu i Holivud i udala se Rainera, 18. aprila 1956. godine u Monaku pred tri hiljade uzvanika i brojnim televizijskim kamerama. Pretpostavlja se da je svadbu, putem televizijskih ekrana, pratilo 30 miliona ljudi širom svijeta.

Godine 1982., izgubila je kontrolu nad automobilom u jednom zavoju, vozeći se prema Monte Karlu, te sletjela s ceste, a dana nakon nesreće proglašeno je da je podlegla povredama. S Grejs je u automobilu bila njena kćerka Stefani (Stephanie) koja je zadobila lomove nekoliko rebara i ključne kosti. Dugo je govoreno da su se majka i kćerka posvađale i da je to razlog što je Grejs izgubila kontrolu nad vozilom. Osim toga, bilo je i pretpostavki da je princezu ubila mafija, kako bi se osvetila zbog kontrole nad kockarnicama u Monte Karlu i drugih finansijskih mahinacija, ali i da ju je pogodio srčani udar dok je vozila.

1833. - Rođen ruski kompozitor i hemičar Aleksandar Porfirijevič Borodin, utemeljitelj ruske simfonije i kamerne muzike. Najznačajnije djelo mu je opera "Knez Igor".

1840. - Rođen francuski vajar Ogist Roden (Auguste), jedan od najvećih umjetnika krajem 19. i početkom 20. vijeka. Najpoznatije Rodenove skulpture su "Mislilac", "Poljubac", "Balzak", "Vrata pakla", "Vječni idol", "Čovjek slomljenog nosa", a ostavio je i brojne biste i aktove

1859. - Rođen srbijanski arhitekta Andra Stevanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor Velike škole i Beogradskog univerziteta. Projektirao je više monumentalnih građevina, među kojima zgrade Narodnog muzeja i Akademije nauka u Beogradu.

1882. - Rođen Đuzepe Borgese (Giuseppe), italijanski književnik, novinar, književni kritičar, germanist, pjesnik i dramaturg.

1896. - Rođen Nima Yushij, iranski pjesnik. Poznat je po svom stilu poezije koji je popularizirao, nazvan she'r-e sada. Smatra se ocem moderne perzijske poezije.

1918. - Proglašena prva austrijska republika, dan poslije kapitulacije Njemačke u Prvom svjetskom ratu i abdikacije cara Karla Prvog.

1919. - Engleski piloti Ros i Kejt Smit (Ross i Keith Smith) poletjeli iz Haunsloua kod Londona na prvi let od Velike Britanije do Australije. U australski grad Darvin sletjeli su 13. decembra 1919. godine.

1944. - Saveznici u Drugom svjetskom ratu potopili su "Tirpic", posljednji veliki ratni brod nacističke Njemačke, u fjordu Tromzo na sjeveru Norveške.

1948. - Umro Umberto Đordano (Giordano), italijanski kompozitor. Posvetio se gotovo isključivo komponovanju opera, pretežno verističkog karaktera, među kojima su najpoznatije: "Fedora", "Kralj", "Madame Sans-Gene" i "Andre Chenier".

1954. - Rođen Frano Lasić, hrvatski glumac i pjevač. Do danas je igrao u više od 55 filmova s područja naše regije. Najzapaženiju ulogu ostvario je u filmu “Kiklop” reditelja Antuna Vrdoljaka iz 1982., koji je rađen prema romanu hrvatskog književnika Ranka Marinkovića.

Početkom 2000-ih, igrao je u mnogim telenovelama, a od septembra 2021. prikazuje se tv-serija ”Dinastija”, u kojoj Frano ima jednu od glavnih uloga, koja je snimljena prema istoimenoj američkoj sapunici iz osamdesetih godina prošlog vijeka.

Ostvario je i kratku ali zapaženu muzičku karijeru. Godine 1983., na Splitskom festivalu izveo je pjesmu Đele Jusića “Zagrljeni” koja je postala veliki hit, a njegova pjesma „Volim te, budalo mala“ bila je pobjednica Zagrebfesta.

1955. - Umro je hrvatski pjesnik Augustin Tin Ujević, koji je svojom lirikom, ali i boemskim životom obilježio period između dva svjetska rata u jugoslavenskoj književnosti ("Lelek sebra“, „Kolajna“…). U Sarajevu je živio od 1930. do 1937. godine, gdje je objavio dvije zbirke pjesama "Auto na korzu" i "Ojađeno zvono". Od 1937. do 1940. godine živio je u Splitu, a potom do smrti u Zagrebu.

Godine 1950., objavljena mu je zbirka "Rukovet", a 1954. lirska zbirka "Žedan kamen na studencu".

1961. - Rođena rumunska gimnastičarka Nađa Komaneči, koja je za jednu vježbu na Olimpijskim igrama u Montrealu, 1976. godine, prva u historiji gimnastike, dobila najvišu moguću ocjenu 10.

1981. - Američki spejs-šatl "Kolumbija" drugi put poletio u orbitu oko Zemlje, postavši tako prva svemirska letjelica koja je upotrijebljena više od jednog puta.

1982. - Rođena En Džeklin Hatavej (Anne Jacqueline Hathaway), američka glumica koja je 2015. godine bila je jedna od najplaćenijih glumica u Holivudu. Dobitnica je brojnih glumačkih nagrada, među kojima su i prestižne Oskar, Emi i Zlatni globus.

1988. - Preminuo Janika Balaž, jugoslavenski tamburaš i muzičar romskog porijekla. Bio je član Velikog tamburaškog orkestra Radio Novog Sada, od njegovog osnivanja, 1958. godine. Svirao je tamburicu prim (bisernica), a sa svojim malim tamburaškim sastavom od osam članova nastupao je širom svijeta.

Janika je učestvovao u nekoliko dokumentarnih i igranih filmova. Pjesme "Osam tamburaša s Petrovaradina" i "Primaši" njemu su posvećene.

Nakon Balaževe smrti grad Novi Sad je u njegovu čast podigao spomenik (autor vajar Laszlo Szilagyi), na trgu nasuprot Petrovaradinske tvrđave.

1989. - Umrla španska revolucionarka Dolores Ibaruri (Ibarruri), nazvana La Pasionarija, predsjednica Komunističke partije Španije i jedna od najslavnijih učesnica Španskog građanskog rata. Pripisane su joj riječi "No pasaran", parola pod kojom su republikanci branili Madrid od fašista. Poslije pada Republike provela je 38 godina u inozemstvu, a nakon povratka u Španiju, 1977., postala je članica Parlamenta.

2000. - Preminuo Frank Pourcel, francuski kompozitor, aranžer i dirigent popularne i klasične muzike.

2003. - U 27. godini života izvršio samoubistvo Džonatan Brandis (Jonathan Brandis), američki glumac, pisac, reditelj i producent.

Prilikom pretrage njegovog stana policija nije pronašla nikakvu oproštajnu poruku. Toksikološki nalazi su pokazali da se u njegovom tijelu nisu nalazile nikakve droge ili druge supstance koje bi utjecale na njegovu odluku da sebi oduzme život.

Glumio je u nekoliko filmova i serija, ali je njegova najzapaženija uloga u seriji „SeaQuest DSV“ u kojoj je tumačio mladog naučnika i genija Lukasa Volenčaka (Lucas Wolenczak). Od tada pa sve do danas on je jedina tinejdžerska zvijezda čije su se slike pojavljivale u najvećem broju na naslovnicama tinejdžerskih časopisa u SAD.

2018. - Umro Sten Li (Stan Lee), američki strip scenarista, urednik, izdavač, producent, televizijski voditelj, glumac i bivši predsjednik izdavačke kuće “Marvel Marvel Comics”.

2019. - Preminuo Martin Sagner, hrvatski pozorišni, televizijski i filmski glumac, najpoznatiji po ulozi Andrije “Dudeka” Draša Katalenića iz kultnih tv-serija "Gruntovčani" i "Mejaši".

2020. - Umro Mirko Babić, srbijanski glumac, prvak drame najstarijeg pozorišta u Srbiji Knjaževsko-srpskog teatra. Glumio je Šekspirovog (Shakespeare) Kralja Lira, Ivana Karamazova Dostojevskog, u Mihailovićevim “Tikvama” i Čedu u Nušićevoj “Ministarki”. Regionalna javnost najviše ga pamti kao Dragojla u seriji “Selo gori, a baba se češlja”.