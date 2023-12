Djevojčica upala na binu klimatskog samita pa poručila da prekinu s fosilnim gorivima: Izbacili je zaštitari

Licypriya je na X-u objavila snimku svog izlaska na binu uz koju je napisala: "Ovdje je cijela snimka moje današnje demonstracije koji je prekinuo plenarnu sjednicu UN-a na visokoj razini #COP28UAE. Nakon ovog protesta zadržali su me više od 30 minuta. Moj jedini zločin je to što tražim postupno ukidanje fosilnih goriva jer je ono glavni uzrok današnje klimatske krize. Sad su me izbacili s COP28."

Javne demonstracije ograničeni su na pregovorima Ujedinjenih naroda koji se održavaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vlasti te zemlje zabranjuju rad mnogih organiziranih grupa, među kojima su političke stranke i radnički sindikati. Zemlje učesnice u ponedjeljak su dobile novi nacrt teksta konačnog dogovora.

Tekst ne propisuje postupno ukidanje svih fosilnih goriva, što je ključan zahtjev Evropske unije i brojnih zemalja u razvoju, posebno osjetljivih na klimatske promjene. Pregovori bi trebali završiti sutra, no otprije se zna da pregovori UN-a o klimi rijetko završavaju na vrijeme.

Duboke međunarodne podjele

Sporni nacrt je pred posljednju rundu pregovora tokom dvosedmičnog samita u Dubaiju na vidjelo iznio vrlo duboke međunarodne podjele u pogledu toga trebaju li nafta, plin i ugljen imati mjesto u budućnosti kakva bi bila prihvatljiva za klimu.

Novi nacrt sporazuma COP28, koji je objavilo predsjedništvo Ujedinjenih Arapskih Emirata, predlaže različite opcije, ali ne donosi mogućnost "postupnog ukidanja" svih fosilnih goriva, što je sadržavao prethodni nacrt.

Jedan evropski diplomat Reutersu je rekao da je novi tekst loš i da se može pročitati i kao "jelovnik s kojega možete izabrati jelo po želji". Unatoč brzom rastu obnovljivih izvora energije, fosilna goriva i dalje proizvode čak 80 posto sveukupne svjetske energije.