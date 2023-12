Oglasio se Orban: Osam sati sam ih ubjeđivao da to ne rade

Čitav svijet od jutros priča o odluci Viktora Orbana da blokira 50 milijardi eura pomoći Ukrajini, a nakon što je donijeta odluka da otpočnu pristupni pregovori sa EU. Prije nego što je to izglasano, Orban je napustio salu.

Jutros se Orban oglasio iz Brisela i u svom maniru objasnio kako je izgledao jučerašnji samit, na kojem su se donosile ključne odluke za budućnost Ukrajine.

Duga i teška diskusija

Orban kaže da je odluci o pristupnim pregovorima prethodila dugačka i teška diskusija.

- Osam sati sam ih ubjeđivao da to ne rade, da ne stavljaju na dnevni red pridruživanje Ukrajine. Nisam mogao da ih ubijedim. Ovo je loš oblik pomoći. Jedan od njihovih argumenata je bio da ih je 26 i da sam ja sam, ali njihov odlučujući argument je bio da "Mađarska ništa ne gubi jer će konačnu riječ imati nacionalni parlamenti", pa mađarski parlament može da je odbije. Bit će još 75 prilika kada zemlja to može da zaustavi. Nisam želio da Mađarska ovo nosi na savjesti. Izašao sam iz sale da bi oni sami donijeli odluku - rekao je Orban.

- I Mađarska će snositi posljedice - odgovorio je Orban na najvažnije pitanje, otkrivajući da je upravo to razlog što je blokirao 50 milijardi pomoći Ukrajini.

Orban je nastavio, rekavši da "Ukrajina neće dobiti novac Mađara".

Finansijske posljedice

- Mađarska ne prihvata finansijske posljedice odluke o priključenju Ukrajine. Mađarska vlada će povući ručnu kočnicu ako treba da zaštiti interese mađarskih poljoprivrednika. Ovo je loša odluka, koja ne opterećuje savjest Mađarske, ali se proces može zaustaviti na sredini - jasan je bio Viktor Orban.

Orban ima dugu listu razloga zašto smatra da je loša odluka da se otpočnu pristupni pregovori s Ukrajinom. Među njima je iznio potrebu za zajedničkim kreditom, čemu se protivi od početka, "jer se to radilo i u vrijeme kovida".

- Uz to, Ukrajina je u lošem položaju u ratu, a zemlji ne treba pomoći oružjem, već rat treba zaustaviti - poručio je Orban.

- Oni žele da daju novac Mađara za nastavak rata. Ovo nije prihvatljivo. Rekao sam: "O, nemoj to više da radiš" - rekao je Orban.

O odmrznutim sredstvima

Orban je priznao i da je odluka o blokadi 50 milijardi dijelom i da bi osigurao da će Mađarska dobiti svoj dio iz fondova EU.

- Uvijek sam govorio da ako neko želi da modifikuje budžet EU, a želi, onda je to odlična prilika da Mađarska jasno stavi do znanja da mora da dobije ono na šta ima pravo. Ne polovinu, ili četvrtinu - rekao je on, prenosi Reuters.

Kako Blikk javlja, Orban je rekao da je Mađarska dokazala da može i bez sredstava EU, a da je Brisel pokazao da ima tendenciju da koristi silu za politizaciju, ali da je na kraju ipak moralo da dođe do dogovora.

- Šta bude, bit će - rekao je premijer Mađarske.